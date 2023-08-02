Разрушающийся старинный особняк в центре Челябинска перешел в собственность государства

Разрушающийся особняк на улице Цвиллинга, 8 в Челябинске перешел из частной собственности во владение государства, о чем сегодня, второго августа, сообщили в главном управлении ФССП региона.

Судебные приставы рассказали, что нежилое здание общей площадью 407,5 квадратного метра принадлежало ООО «Флагман», которое обязали передать особняк в государственную собственность в лице министерства имущества Челябинской области.

Объект культурного наследия регионального значения носит название «Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова – И.П. Кузнецова». В собственности «Флагмана» он находился с 2019 года.

«Согласно договору купли-продажи, заключенному между этой компанией и министерством имущества Челябинской области, новый собственник должен был провести работы по реставрации особняка. Однако они не были осуществлены в срок, указанный в договоре. Нарушение этого условия сделки стало предметом судебного иска. Региональное минимущества потребовало вернуть исторический объект государству. Суд удовлетворил требование истца», - сообщили в пресс-службе главного управления ФССП России по Челябинской области.

В связи с тем, что ответчик – ООО «Флагман» – не исполнил вступившее в законную силу решение Арбитражного суда региона, в работу включились сотрудники органа принудительного исполнения. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Руководство компании предупредили об ответственности за неисполнение судебного решения и федерального закона «Об исполнительном производстве».

Однако должник не исполнил требования исполнительного документа в срок для добровольного исполнения, и тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и установили новый срок для исполнения судебного решения. Когда «Флагман» проигнорировал и его, в отношении должника – юридического лица составили административный протокол по части первой статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Руководство компании получило предупреждение: следующей мерой принудительного исполнения станет возбуждение уголовного дела по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Результатом проведенной работы стало подписание в присутствии судебных приставов акта приема-передачи объекта культурного наследия из частной собственности в государственную.

Отметим, одноэтажный деревянный дом Агрова – Кузнецова был построен в 80-е годы 19-го века. О плачевном состоянии исторического здания и планах по его спасению от разрушения агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало в прошлом году. Сделанные прошлой зимой снимки подтверждают, что особняк на Цвиллинга, 8 нужно срочно приводить в порядок, иначе его судьба будет печальна.

В 30-х годах 20-го века у этого прекрасного дома еще имелись окна в подвальное помещение, к 1970-м годам почти все они были заложены. На фотографиях 80-х годов прошлого века окон в подвал на фасаде уже нет.

А вот аутентичную фигурную обшивку особняк сохраняет до сих пор, как и декоративные элементы: фриз из объемных граненых элементов под карнизом, резные наличники и пилястры, фигурные резные кронштейны.