Шаман исполнит в Челябинске свои самые патриотичные хиты

В Челябинск приедет знаменитый певец Шаман ― автор всенародно любимых современных хитов «Встанем», «Я русский» и других.

Популярный исполнитель станет хедлайнером концертной программы Русского экономического форума, которая запланирована 10 ноября на главной сцене конгресс-холла «Таганай».

Выступление известного артиста пройдёт в завершении праздничного вечера «Земля Уральская ― гордость и слава России», уточнили в пресс-службе областного правительства.

«Десятого ноября на сцене концертного зала MTC Live Холл состоится концерт ''Земля Уральская – гордость и слава России'', ― рассказали в администрации региона. ― Яркие вокальные и танцевальные номера исполнят артисты известных южноуральских коллективов – таких, как Государственный ансамбль танца ''Урал'', заслуженный ансамбль казачьей песни ''Вольница'', Троицкий казачий хор, ансамбли народного танца ''Златоустье'' и бального танца ''Виктория'', а также другие исполнители. В завершение концерта самый патриотичный автор и исполнитель современности Шаман споет свои знаменитые хиты».

Организаторы пообещали, что вечер станет незабываемым, ведь насыщенная культурная программа состоится в рамках Русского экономического форума, который пройдёт с девятого по 11 ноября в Челябинске и соберёт не менее трёх тысяч участников со всей страны.

Единственный момент оставался неясным, а именно — смогут ли жители Челябинска, не принимающие участие в Русском экономическом форуме, попасть на концерт с участием Шамана. Никаких анонсов, а тем более билетов нет ни на одном городском сайте, специализирующемся на онлайн-продаже мест на зрелищные мероприятия.

В администрации МТС Live Холла, одного из крупнейших концертных залов Челябинска вместимостью в две с половиной тысячи зрителей, на запрос корреспондента агентства «Урал-пресс-информ» ответили, что такой информацией не обладают, и порекомендовали обратиться к организаторам мероприятия — правительству Челябинской области. Мы задали вопрос администрации региона и получили следующий ответ: «Концерт с участием певца Шамана в зале МТС Live Холл 10 ноября смогут посетить только зарегистрированные участники Русского экономического форума».

Добавим, что Русский экономический форум проходит в нашей стране впервые, и местом его проведения выбран Челябинск. Центральной темой обсуждения станет развитие суверенной экономики.