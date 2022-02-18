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18.02.2022

Щукины и их «родники живой традиции»: Исторический музей приглашает южноуральцев к участию в своем новом проекте
Исторический музей
Культура
18.02.2022 11:45
Фото: Исторический музей Челябинска

Щукины и их «родники живой традиции»: Исторический музей приглашает южноуральцев к участию в своем новом проекте

В Год народной культуры и нематериального наследия народов России Государственный исторический музей Южного Урала приглашает жителей Челябинска и региона присоединиться к проекту «Родники живой традиции».

Как отмечает заведующая отделом по связям с общественностью музея Любовь Яржемская, это «банк» песен, воспоминаний, примет, пословиц и поговорок, традиций, бытовавших и бытующих в нашем регионе, переданных от старших поколений.

«Современная техника позволяет гораздо быстрее, полнее, качественнее фиксировать голоса, тексты, музыку, чем это было 50 или 20 лет назад. А вот людей, у которых можно все это выспросить, становится все меньше. Они старятся и уходят от нас, а с ними уходит неповторимый говор, уходят замечательные песни, рассказы, сказки, которые скрепляют наши семьи, наполняют нашу жизнь теплом и особым смыслом», - говорит Любовь Яржемская.

Заведующая сектором интерактивных семейных программ «Детского музея» Ирина Мазова призывает южноуральцев поговорить с бабушками и дедушками, посмотреть вместе семейные фотографии, расспросить об их жизни, попросить спеть любимые песни, рассказать о семейных праздниках, о блюдах, которые готовили в семье.

«Ведь это – то самое нематериальное наследие, которое легко потерять, и почти невозможно воссоздать», - подчеркивает Ирина Мазова.

Желающим поучаствовать в проекте необходимо записать аудио, видео и присылать его на почту: detskiy_musey@mail.ru, не забывая указывать, где и когда родился собеседник, где прошло его детство, от кого и когда он услышал песню, сказку, поговорку.

Присланные материалы станут частью музейной коллекции, а лучшие будут опубликованы на интернет-ресурсах музея в рубрике «Родники живой традиции».

Первой публикацией стал рассказ о супругах Щукиных – Анне Ивановне и Василии Игнатьевиче: «...Супруги родом из тех мест в Башкирии, где давно уже живут переселенцы из Пермского края со своим неповторимым «северным» говором... Речь у Анны Ивановны и Василия Игнатьевича необыкновенно красивая, самобытная, слушал бы их, и слушал: ум-то есть, да не вложен весь; мед говорит: «Я и без калины хорош»; такие шныры! (шустрые); доброжаловать (проходите в дом, гости дорогие!); наклали дополнишша (положили чего-либо доверху); его шиохратят люди (о доме, который продается, остался без присмотра); соцёк (жакетка, стёганая «пальтушка»); обзарился (засмотрелся)».

Песни и припевки в исполнении супругов Щукиных «Широкая ула», «Я вечор молода во пиру была», «Емашинские припевки», «Я недавно стара стала» теперь может послушать любой из посетителей странички музея ВКонтакте.

Исторический музей
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В Челябинской области откорректируют административно-территориальное устройство региона - вместо
18.02.2022

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18.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области лишь в 2,17% взятых в январе проб воздуха выявлено превышение ПДК

16.02.2022 13:52

Определились даты матчей ватерпольной Евролиги с участием «Динамо-Уралочки»

16.02.2022 13:51

Форум «Вершина» и Кубок СМИ по горнолыжному спорту соберут на Южном Урале медиазвезд из шести регионов

16.02.2022 13:22

Прокуратура проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Коркино

16.02.2022 12:51

В Челябинской области число заболевших омикрон-штаммом ковида выросло в 1,5 раза

16.02.2022 12:31

Житель Травников нашел на своем гараже тротиловую шашку и патроны

16.02.2022 12:27

УФСБ России по Челябинской области – 88 лет

16.02.2022 12:15

Организаторы несанкционированных митингов за Навального в Челябинске выплатят полиции более 1,7 миллиона рублей

16.02.2022 11:40

На ЮУЖД начал работу колл-центр для приема заявок от ветеранов магистрали на оказание волонтерской помощи 

16.02.2022 11:34

В Челябинской области снижается суточное число заболевших ковидом южноуральцев

16.02.2022 11:22

В 2022 году Миасс получит пять новых троллейбусов и 12 автобусов

16.02.2022 11:09

В Челябинске три человека пострадали в ДТП со скорой

16.02.2022 10:57

Полицейские Челябинска обеспокоены ростом преступлений с использованием IT-технологий

16.02.2022 10:45

НКО Челябинска смогут получить субсидии на реализацию проектов

16.02.2022 10:40

В полиции Златоуста нехватка кадров

16.02.2022 10:35

ОНФ заявляет: Абсолютно все подрядчики саботировали полноценную уборку улиц в Челябинске

16.02.2022 10:26

В Челябинской области вырастет число льготников

16.02.2022 10:08

Мнение регоператора: Челябинская область может потерять свою привлекательность для туристов из-за нелегальных свалок

16.02.2022 09:55

Когда южноуральцам вызывать врача на дом, а когда и как оформлять больничный дистанционно