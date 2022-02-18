Щукины и их «родники живой традиции»: Исторический музей приглашает южноуральцев к участию в своем новом проекте

В Год народной культуры и нематериального наследия народов России Государственный исторический музей Южного Урала приглашает жителей Челябинска и региона присоединиться к проекту «Родники живой традиции».

Как отмечает заведующая отделом по связям с общественностью музея Любовь Яржемская, это «банк» песен, воспоминаний, примет, пословиц и поговорок, традиций, бытовавших и бытующих в нашем регионе, переданных от старших поколений.

«Современная техника позволяет гораздо быстрее, полнее, качественнее фиксировать голоса, тексты, музыку, чем это было 50 или 20 лет назад. А вот людей, у которых можно все это выспросить, становится все меньше. Они старятся и уходят от нас, а с ними уходит неповторимый говор, уходят замечательные песни, рассказы, сказки, которые скрепляют наши семьи, наполняют нашу жизнь теплом и особым смыслом», - говорит Любовь Яржемская.

Заведующая сектором интерактивных семейных программ «Детского музея» Ирина Мазова призывает южноуральцев поговорить с бабушками и дедушками, посмотреть вместе семейные фотографии, расспросить об их жизни, попросить спеть любимые песни, рассказать о семейных праздниках, о блюдах, которые готовили в семье.

«Ведь это – то самое нематериальное наследие, которое легко потерять, и почти невозможно воссоздать», - подчеркивает Ирина Мазова.

Желающим поучаствовать в проекте необходимо записать аудио, видео и присылать его на почту: detskiy_musey@mail.ru, не забывая указывать, где и когда родился собеседник, где прошло его детство, от кого и когда он услышал песню, сказку, поговорку.

Присланные материалы станут частью музейной коллекции, а лучшие будут опубликованы на интернет-ресурсах музея в рубрике «Родники живой традиции».

Первой публикацией стал рассказ о супругах Щукиных – Анне Ивановне и Василии Игнатьевиче: «...Супруги родом из тех мест в Башкирии, где давно уже живут переселенцы из Пермского края со своим неповторимым «северным» говором... Речь у Анны Ивановны и Василия Игнатьевича необыкновенно красивая, самобытная, слушал бы их, и слушал: ум-то есть, да не вложен весь; мед говорит: «Я и без калины хорош»; такие шныры! (шустрые); доброжаловать (проходите в дом, гости дорогие!); наклали дополнишша (положили чего-либо доверху); его шиохратят люди (о доме, который продается, остался без присмотра); соцёк (жакетка, стёганая «пальтушка»); обзарился (засмотрелся)».

Песни и припевки в исполнении супругов Щукиных «Широкая ула», «Я вечор молода во пиру была», «Емашинские припевки», «Я недавно стара стала» теперь может послушать любой из посетителей странички музея ВКонтакте.