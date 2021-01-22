В Челябинской области за сутки сразу девять классов закрыли на карантин по ОРВИ

Страшная авария в Челябинске: иномарка после ДТП влетела в столб

Ты для меня умер...»

Шесть новых солистов челябинской оперы

В 65-м театральном сезоне в оперную труппу Челябинска пришло шесть новых солистов. Сейчас исполнители разучивают партии текущего репертуара.

Меццо-сопрано

Скоро зритель сможет увидеть новых артисток, обладающих голосом меццо-сопрано. Юлия Файзулина участвовала в мастер-классах народной артистки СССР Тамары Синявской и профессора академии «Моцартеум» Марио Диаза. В 2014 году прошла отбор на финальные раунды Международного конкурса «Бельведер» (Дюссельдорф, Германия). В 2017 году стала лауреатом III степени на Международном конкурсе-фестивале «Шелковый путь» (Санкт-Петербург).

Сейчас артистка готовит партии в спектаклях текущего репертуара, среди которых – Амнерис в опере «Аида» Дж. Верди. 7 февраля зрители смогут увидеть Юлию в спектакле «Алиса в стране чудес», она исполнит роль Черепахи Квази.

Среди достижений Екатерины Пыжовой – многочисленные победы в престижных вокальных конкурсах. Она становилась лауреатом II премии Международного конкурса оперных певцов «Антология голоса» в номинации «Академический вокал» (2018, Санкт-Петербург), лауреатом I премии Международного вокального конкурса «World Music Heritage» (2019, Москва), лауреатом III премии VII Международного конкурса вокалистов имени Натальи Шпиллер «Шедевры русской музыки» (2020).

В настоящее время солистка готовится к дебютам сразу в четырех спектаклях. 24 января Екатерина перевоплотится в Дуняшу («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), 31 января – в Инес («Трубадур» Дж. Верди). 21 февраля она исполнит партию Зибеля («Фауст» Ш. Гуно), 27 февраля – партию Кэт («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини).

Тенор

22 января на сцене театра – опера Джузеппе Верди «Аида». В партии Гонца выступит Денис Прокопьев, который также недавно пришел в челябинскую труппу. Солист является лауреатом Фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена» в номинации «Лучшая мужская роль» (Челябинск, 2011) и лауреатом Международного вокального конкурса «Уральская сказка» (Челябинск, 2013).

17 февраля новый тенор примет участие в спектакле «Анна Каренина», исполнив романс Петра Чайковского «Средь шумного бала».

Баритон

Представляем еще одного исполнителя, принятого в челябинскую труппу. Ранее Виталий Савельев был солистом ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского, филармоний Екатеринбурга и Тюмени. В 2016 году он стал золотым медалистом «Дельфийских игр», в 2017 году – лауреатом Международного конкурса «Academia».

Сейчас исполнитель готовит партии тенора в балете-кантате «Кармина Бурана» К. Орфа, Эдвина в оперетте «Сильва» И. Кальмана, Валентина в опере «Фауст» Ш. Гуно. 7 февраля Виталий примет участие в мюзикле для детей «Алиса в стране чудес». Артист готовится воплотить образы мистера Керра и Джокера.

Из стажеров в основной состав

Как отмечает пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, этих солистов челябинский зритель уже неоднократно видел на сцене театра. С начала 65-го сезона сопрано, лауреат международного конкурса Наталья Гончарова и баритон Борис Оношко перешли в основной состав оперной труппы.

22 января состоится дебют Натальи в опере «Аида» Джузеппе Верди, она выступит в образе Жрицы. 17 февраля солистка вновь примет участие в спектакле «Анна Каренина», исполнив русскую народную песню.

Бориса Оношко зрители увидят 29 января («Летучая мышь» И. Штрауса), 25 февраля («Мистер Икс» И. Кальмана) и 27 февраля («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини).