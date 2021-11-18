18.11.2021
В Челябинской области растут объемы ввода жилья
18.11.2021
В Челябинске на публичных торгах проданы два недостроя в микрорайоне «Яблочный»
18.11.2021
В Камерном театре Челябинска зрителя ждет «Мелкий бес»
18.11.2021
«Сказ об Аркаиме» одержал очередную победу
17.11.2021
Власти Челябинской области рассмотрят возможность поддержки пострадавших от ковид отраслей
17.11.2021
Автозавод «УРАЛ» увеличивает экспортные поставки
«Сказ об Аркаиме» одержал очередную победу
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021