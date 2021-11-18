«Сказ об Аркаиме» одержал очередную победу

Мультфильм «Сказ об Аркаиме» стал победителем IX областного фестиваля экологических фильмов и рекламы ЭФиР74. Творческая работа челябинской студии анимации «Видимо-невидимо» стала победителем в номинации «Лучший анимационный фильм».

В этом году в оргкомитет фестиваля было подано более 90 заявок из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Анадыря и других городов, заявки пришли с Чукотки, а также из-за рубежа – Бразилии, Норвегии, Ирана. Конкурсные работы выполнены в самых разных жанрах – от анимации до научно-популярных документальных фильмов, но все объединены единой экологической темой. Для участия в конкурсе жюри отобрало 69 работ, сообщает пресс-служба заповедника «Аркаим».

Участники фестиваля, традиционно организованного министерством экологии Челябинской области и челябинским областным киноцентром имени Герасимова, соревновались в двух возрастных категориях: для авторов до 18-ти лет и старше.

Победители определялись по четырем номинациям: лучшая социальная видеореклама; лучший короткометражный неигровой фильм; лучший неигровой фильм; лучший анимационный фильм.

«Мы очень рады такому событию. Во-первых, победа получилась символической, поскольку в этом году юбилей – 115 лет со дня рождения нашего земляка, известного кинорежиссера Сергея Герасимова. Ну, а во-вторых, победители конкурса получают денежный приз в сорок тысяч рублей. Мы давно уже думаем о том, чтобы продолжить работу и сделать цикл мультфильмов, посвященных Аркаиму. Возможно, теперь эта идея начнет реализовываться», - отметил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.