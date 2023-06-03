Солонки из серебря и золота: челбинцы увидят выставку художественных солонок

В Музее изобразительных искусств шестого июня начнется первая в России масштабная выставка художественных солонок. Выставочный проект «Русская солонка» пройдет в рамках национального проекта «Культура».

Русская солонка – один из предметов материальной русской культуры, связанных с национальной идентичностью. Среди столовых аксессуаров солонка всегда выделялась «независимостью» своего бытования, оригинальностью форм и широким спектром материалов, из которых она изготавливалась.

Изделия из металла, глины, дерева, изысканные эмали и узоры в русском стиле, серебряные солонки-стульчики и солоницы-утки – мир солонок разнообразен и удивителен. Экспозиция объединит произведения XIX – начала ХХ веков – времени активного развития ювелирного и декоративно-прикладного искусства в России.

Исключительной роскошью отличались солонки, выполненные в неорусском стиле – предметы из серебра и золота, украшенные полихромной эмалью, узорочьем, гравированным орнаментом, пословицами. Именно неорусский стиль, в котором выполнены солонки конца XIX – начала ХХ века, демонстрировал наиболее перспективное, но прерванное революцией, направление развития национальных художественных традиций.

«Соль всегда была для русского народа продуктом почитаемым и даже сакральным, – говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, – её ценили так высоко, что даже придумали для хранения соли специальную утварь. Почетное место солонке уделялось не только на столе, но и в традиционной русской обрядовой культуре, прикладном творчестве. В каждом регионе солонки назывались и выглядели по-разному, в зависимости от местной традиции. Ремесленники исстари использовали и камень, и металлы, и стекло, и бересту. На выставке увидим солонки, созданные в разных регионах России, сможем оценить многообразие и неповторимость авторской фантазии», - рассказал директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

Особое место занимают народные «модели» солонок, в которых невероятно органично сопряжены простота формы и любовное использование природных материалов (представлены мастерскими в Абрамцево, Талашкино, Сергиевом Посаде).

Выставка «Русская солонка. Серебро, эмаль, керамика, резьба по дереву из собрания Всероссийского музея декоративного искусства (г. Москва) и коллекций Е.Ю. Хребтова, В.В. Нестерова (г. Челябинск)» откроется в Челябинском музее изобразительных искусств 6 июня в 17:00 (Зал имени архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1). Продлится до 20 августа 2023 года. Действует Пушкинская карта. 0+