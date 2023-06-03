03.06.2023
Солонки из серебря и золота: челбинцы увидят выставку художественных солонок
03.06.2023
Кыштымский медеэлектролитный завод и Томинский ГОК - победители XX конкурса «Меняющие мир»
02.06.2023
В Челябинске сотрудников стройфирмы будут судить за гибель крановщика
02.06.2023
Полицейские наградили смелого челябинца за задержание обидчика женщин
02.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
02.06.2023
Алексей Текслер обсудил новые направления сотрудничества с представителями Сбера
Солонки из серебря и золота: челбинцы увидят выставку художественных солонок
24.05.2023
«Русская солонка»: челябинцы узнают о разнообразии мира солонок
22.05.2023
Мир «Уральских самоцветов» засияет в Челябинске
10.05.2023
Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023