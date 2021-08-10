Студенты-архитекторы побывали на месте будущей реновации первой электростанции Челябинска

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов вчера, девятого августа, встретился на месте будущих работ с финалистами архитектурного конкурса по реновации первой челябинской электростанции на Труда, 66.

Это объект культурного наследия, расположенный на берегу реки Миасс вдоль улицы Труда, где сейчас строят набережную.

Как сообщает управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска в своем телеграм-канале, студентам показали дворы соседних исторических зданий и строящуюся набережную, а также дали советы по совершенствованию проектов: учесть предмет охраны объекта (фасады и кровлю), обратить внимание на историю места и его контекст.

Напомним, студентам-архитекторам нужно разработать концепции реновации и развития этой территории, создав уютное кулуарное пространство, где человек ощущает связь с историей. Для этого важно привести здание к историческому облику, демонтировав пристрои и входные группы 80-90-х годов, а также сберечь исторические объекты (например, брандмауэрные стены во дворе электростанции).

«Набережная будет людным местом, ориентированным на пешеходов - главный архитектор рекомендовал учесть пешеходные потоки с Российской, Свободы, Труда, Пушкина и предусмотреть внутри квартала укрепленные тротуары с возможностью проезда только для спецтехники», - рассказали в управлении архитектуры.

Студентам также предстоит продумать в конкурсном проекте организацию новых входов в здание с учетом требований для объектов культурного наследия.

Напомним, идея проведения конкурса принадлежит культурно-деловому центру «Русско-Немецкий Дом». Проекты разрабатывали студенты Южно-Уральского государственного университета.

СПРАВКА

Каменный двухэтажный дом с мезонином на Сибирской улице (ныне Труда) в 1873-1874 годах построил купец и разработчик золотых приисков Василий Первухин (до этого здесь располагалась деревянная постройка).

В 1901 году его вдова Елизавета Васильевна продала дом купцу и предпринимателю Василию Колбину, занимавшемуся в начале 1880-х разработкой каменных карьеров около Челябинска, возводившему доходные дома, а в 1902 году построившему маслобойный завод.

В 1903 году, будучи купцом 2-й гильдии, Василий Колбин подал прошение в городскую думу о возведении электростанции, которую в результате построил на подворье своего дома на Сибирской улице.

Данная электростанция начала работать в 1905 году, а получаемая с ней электроэнергия освещала три главные улицы Челябинска: Сибирскую, Уфимскую и Большую. Объект являлся собственностью товарищества «Кокорев, Колбин и К».

Василий Михайлович скончался в апреле 1911 года. В 1913-м его дом приобрели местные власти и разместили в нем городскую думу. Электростанция во дворе до 1915 году являлась собственностью компаньона Колбина - Кокорева.

Челябинская власть размещалась в бывшем доме Первухина-Колбина до 1919 года. Именно в стенах этого дома было принято постановление о вооруженном восстании и установлении в южноуральской столице советской власти.

Здание электростанции во дворе дома построили позднее – вместо электростанции Василия Колбина.

Дом Первухина-Колбина на улице Труда, 66 был признан памятником истории местного значения в сентябре 1977 года – решением облисполкома. В память о Василии Михайловиче Колбине на стене дома установили мемориальную доску.

В настоящий момент в бывшем купеческом доме размещается врачебно-физкультурный диспансер, а рядом находится совершенно кошмарная трамвайная остановка, представляющая собой грязную лавочку, всегда переполненную мусором урну – и все это великолепие на фоне облезлого, изрисованного забора.