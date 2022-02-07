Сайт готов: Павел Крутолапов пригласил челябинцев к опросу по велосипедной теме

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов пригласил горожан к участию в опросе по велосипедной теме, которой в настоящее время в областном центре стали уделять немало внимания.

Ответить на вопросы разработчиков стратегии развития велоинфраструктуры можно на сайте проекта.

«Сейчас работа находится на стадии сбора исходных данных. С целью получения максимального эффекта и для максимального вовлечения горожан в этот процесс разработчики и запустили сайт вело74.рф. Чтобы улучшить проводимую работу, прошу челябинцев принять участие в опросе», - сказал сегодня, седьмого февраля, на аппаратном совещании в мэрии Павел Крутолапов.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что развитие велосипедной инфраструктуры – хорошая тема, которая актуальна для многих горожан.

«Будет здорово, если вы синхронизируете данную работу с подрядчиками», - сказала мэр.

Напомним, двумя неделями ранее Павел Крутолапов доложил Наталье Котовой, что рабочая группа определила цели и содержание стратегии развития городской велоинфраструктуры.