Суперзвезда джаза из Израиля даст концерты в Челябинске

Уникальный джазовый тандем выступит в феврале на сцене челябинской филармонии. Знаменитый импровизатор, израильский пианист Леонид Пташка и один из лучших джазовых ансамблей России «Уральский диксиленд Игоря Бурко» исполнят для южноуральцев золотые стандарты джаза.

В программе - сочинения Ирвинга Берлина, Дюка Эллингтона, а также авторская музыка израильского джазмена.

Леонид Пташка входит в список «100 лучших музыкантов XX века», составленный Американским Биографическим Институтом, а также является лауреатом 17-ти международных конкурсов. Виртуозный исполнитель часто выступает в европейских джаз-клубах, продюсирует джазовые фестивали, а за невероятные импровизации его прозвали «разрушителем фортепиано», отмечает пресс-служба филармонии.

Что получится, если объединить суперзвезду джаза из Израиля и уральских музыкантов, зрители смогут узнать 24-го и 28-го февраля.

В этот четверг концерт пройдет в зале имени Сергея Прокофьева, а в понедельник на следующей неделе - на сцене Детской филармонии, где музыканты представят программу для детей и родителей «Говорящие нотки». В джаз-версиях прозвучат композиции, узнаваемые с первых нот, - от «В лесу родилась елочка» до «Регтайма» Джоплина или «К Элизе» Бетховена. Контрабас, бас-гитара - Станислав Бернштейн, барабаны - Виктор Риккер.

Музыкальный кураж и экспрессия джазменов не оставят равнодушным ни одного зрителя, уверены в филармонии. Начало концертов - в 18:30.