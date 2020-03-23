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Свой « анти-карантинный» репертуар НХТ представит челябинцам в режиме on-lain

Культура
Сегодня, 09:14
Автор: 
Людмила Федорова

Челябинский Новый Художественный театр, выполняя распоряжение правительства области о запрещении массовых и культурных мероприятий (от 19 мая до 10 апреля) в закрытых помещениях, объявил открытую войну коронавирусной инфекции. Он не оставит своих зрителей без спектаклей. Об этом нашему корреспонденту сообщила заведующая литературной части НХТ Майя Давыдова-Брандесова.

«В театре разработан «анти-карантинный» репертуар,- рассказывает Майя Ридовна, -  он будет представлен нашим зрителям дистанционно, то есть спектакли зрители увидят в режиме on-line. Актёры выйдут на сцену и целиком, как обычно перед заполненным залом, отыграют спектакль в реальном режиме времени».

«Мы надеемся, что наши зрители создадут "аншлаг" - полный зал, только не в театре, а перед экранами компьютеров, планшетов и смартфонов у себя дома, на работе или там,  где будут в это время находиться. Актёры и все службы отнесутся к этому  ответственно и работать будут по полной программе, как в обычное время, - комментирует художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд. - Мы прекрасно осознаём необходимость карантинных мер, понимаем, что ради "кассы" или легкомысленного отношения к этой опасной инфекции ни в коем случае не стоит рисковать здоровьем своих коллег, родственников и зрителей. Поэтому мы выполняем все предписанные карантинные меры, но постараемся сохранить контакт со зрителем и попробуем новые "бесконтактные" формы взаимодействия с ним».

Спектакли будут транслироваться "вживую" в группы Нового Художественного театра в социальных сетях. После трансляции записи спектаклей будут удаляться. Поэтому увидеть спектакли он-лайн можно будет только во время трансляций. Показы спектаклей запланированы на привычное для зрителей НХТ время. В "анти-карантинный" репертуар, который будет сыгран для интернет-аудитории, вошли как редкие, так и известные спектакли  настоящего действующего репертуара театра. Так уже в прошедшую субботу, 21 марта, в 14 часов ведущий актёр НХТ Александр Майер показал  свой премьерный, но уже известный моно-спектакль "Дуэль с императором" по биографии и творчеству А.С. Пушкина.

Во вторник, 24 марта, в 18 часов Новый Художественный театр покажет спектакль "Любите меня. Диагноз", который уже известен челябинской публике и был успешно представлен сначала на Челябинском областном фестивале имени В. И. Милосердова, а позже на фестивале «Диалоги» в Москве.

В пятницу, 27 марта, в 18 часов свой моноспектакль «О верю, верю, счастье есть!" по творчеству Сергея Есенина представит зрителям Александр Майер. С этим спектаклем актёр должен был участвовать в международном фестивале «MOST» в Германии. Но из-за карантина, объявленного и в этой стране, международное жюри фестиваля тоже будет смотреть челябинский   спектакль в режиме on-lain

А завершит следующую неделю настоящая легенда театра - спектакль для всей семьи «Шишок», который будет сыгран и показан он-лайн 28 марта в 14 часов.

В планах театра во время карантина не только показ существующих спектаклей, но и запуск совершенно нового проекта - видео-подкаста к 75-летию Великой  Победы, в котором актёры театра представят самостоятельные актёрские работы по произведениям советских авторов о Великой Отечественной войне.

Так что, как с оптимизмом шутят в Новом Художественном театре: «Погружение с НХТ продолжится, даже если земля остановится! Чего уж там какой-то коронавирус».

Автор: 
Людмила Федорова
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