07.06.2021
Театр «Манекен» из Челябинска завоевал две награды на «Ирбитских подмостках» за «Spocky Noki»
07.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня
07.06.2021
Афиша мероприятий учреждений культуры на восьмое июня
07.06.2021
Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области
07.06.2021
Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева
07.06.2021
Цветочное оформление Курчатовского района Челябинска завершат к середине июня
Театр «Манекен» из Челябинска завоевал две награды на «Ирбитских подмостках» за «Spocky Noki»
19.12.2018
Театр «Манекен» первым встречает областной фестиваль «Морозко»
02.04.2018
Дни «Буратино» и «Манекена» в челябинском проекте #Театр Пространство Свободы
13.09.2017
В один день состоятся премьеры в четырёх театрах Челябинска
17.10.2016
Борис Дубровский: Театральный фестиваль «Сцена» в Магнитогорске стал большим событием
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021