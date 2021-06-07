Театр «Манекен» из Челябинска завоевал две награды на «Ирбитских подмостках» за «Spocky Noki»

Театр «Манекен» (Челябинск) получил две награды за спектакль «Spocky Noki» на XI Межрегиональном фестивале «Ирбитские подмостки».

Об этом сообщается на странице театра в соцсетях.

Спектакль «Spocky Noki» (режиссёр-постановщик – Алексей Тетюев) признан победителем в номинации «Лучший спектакль для детей». Для Алексея Тетюева «Spocky Noki» стал дебютной работой в качестве режиссера театра «Манекен».

Художники спектакля «Spocky Noki» - Антон и Елена Сластниковы - получили диплом лауреата в номинации «Лучшая работа художника».

Создатели называют «Spocky Noki» фантазией с полётами для детей от 0 до 100 лет.

Порядок жизни Spocky-Привиденчика, который спит днём и бодрствует ночью, может открывать все двери, зажигать на небе звёзды, резко рушится, когда ему в голову приходит идея увидеть день и солнце. Происходит столкновение прошлого и настоящего, дня и ночи, ночной гармонии и дневного хаоса. Сможет ли Spocky справиться с этим переполохом в одиночку и вернуть всё на свои места?

«На самом деле спектакль мечты – это тот спектакль, к которому ты как режиссёр идёшь всю жизнь и долгое время его готовишь, продумываешь, много раз возвращаешься к нему, - рассказывал ранее Алексей Тетюев. - Этот спектакль был задуман в детстве, когда мне было двенадцать лет. Когда книга «Маленькое привидение» появилась в моих руках, почему-то эта история с «привиденчиком» меня зацепила. Она будила мою фантазию и представлялась мне очень трогательной, с глубоким смыслом. В процессе взросления она меня не отпускала. На протяжении двадцати лет я собирал этот спектакль по крупицам, оставляя в себе все лучшие впечатления и ощущения».

Напомним, в январе 2021 года на областном фестивале новогодних спектаклей «Морозко» постановка «Spocky Noki» была отмечена в трех номинациях: «Лучший дебют», «Лучшая работа художников» (Антон и Елена Сластниковы) и «Лучшая мужская роль (Станислав Хомков).

ФОТО: Театр "Манекен" ВКонтакте