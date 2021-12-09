«Театр сегодня» - совместный уникальный проект ГИТИСа и Челябинского НХТ

В Челябинске с 11 по 18 декабря пройдёт уникальное событие. По инициативе и на базе Челябинского Нового художественного театра известный столичный вуз - Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) проведёт Научно-практическую конференцию «Театр сегодня», посвящённую современному театроведению. Конференция пройдёт при поддержке Челябинского областного театрального союза и при участии Челябинского театра «Манекен» и Златоустовского театра «Омнибус».

«Лет пятнадцать назад, - вспоминает директор Нового Художественного театра Антон Токарев, - при секции критиков в Челябинском СТД существовала и секция молодых начинающих критиков, которой некоторое время я руководил. Тогда специально для них были организованы семинары, их вела известный московский театровед и педагог Ольга Галахова. Наверное, с тех пор идея образования будущих театроведов постоянно напоминала о себе и требовала реализации. А в марте нынешнего года она начала осуществляться. Благодаря содружеству нашего театра с ГИТИСом, с его ректором Григорием Анатольевичем Заславским. Он участвовал в одном из фестивалей НХТ «Человек Театра» и о нашем театреь и фестивале знал не понаслышке. Будучи в Москве мы с ним встретились и обговорили программу совместного образовательного проекта ГИТИСа и Нового Художественного театра, назвав его «Театр сегодня».

Программа предстоящей конференции включает в себя семинары и круглые столы, а также обсуждение спектаклей НХТ и «Манекена». Вести конференцию будут известные театроведы, преподаватели ГИТИСа – это кандидат искусствоведения, доцент, преподаватель кафедры история русского театра Ольга Галахова и доктор искусствоведения, профессор Нина Шалимова. Откроет конференцию декан театроведческого факультета Ольга Зайчикова.

В работе семинаров примут участие студенты театроведческого факультета ГИТИСа и члены секции молодых критиков при Челябинском отделении СТД РФ.

Планируется подробный анализ четырёх спектаклей НХТ: «Светлые души», «Саня, Ваня, с ними Римас», «Лейтенант с острова Инишмор», «Гроза» и трёх спектаклей театра «Манекен»: «Марлен», «Стулья» и «Женитьба». 14 декабря участники конференции отправятся в Златоуст. Москвичи познакомятся со старейшим уральским городом, посетят завод Златоустовской гравюры, побывают в театре «Омнибус», которому в прошлом году исполнилось 100 лет. В «Омнибусе» гости посмотрят урок-спектакль «Приглашение в театр», для них будет презентована программа «Театральные уроки», которая вот уже много лет является визитной карточкой Златоустовского театра. На примере опыта «Омнибуса» на конференции будут подняты актуальные вопросы, касающиеся приобщения детей к театральному искусству. Письменные работы участников конференции будут размещены на сайтах и в группах социальных сетей НХТ и театра «Манекен», а также в группе Челябинского отделения Союза театральных деятелей «В Контакте».

Дружба Нового Художественного театра и ГИТИСа продолжается вот уже пять лет. Все эти годы знаменитый Международный фестиваль НХТ «CHELоВЕК ТЕАТРА» приглашает студентов театроведческого факультета столичного вуза в качестве молодых экспертов, которые участвуют в обсуждениях спектаклей и затем пишут на них рецензии.

То, что ведущий театральный вуз столицы ГИТИС для своего образовательного начинания выбрал Новый Художественный театр, вызывает не только гордость. Это ещё и знак признания того, что Челябинск всегда был и по-прежнему остаётся театральным центром России.