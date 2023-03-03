Три эпохи творчества Марка Шагала увидят челябинцы

В Музее изобразительных искусств начала работу выставка «Три эпохи Марка Шагала» (6+). Впервые в Челябинске его графическое наследие представлено в таком большом объёме.

Масштабный проект для экспонирования в столице Южного Урала предоставила галерея современного искусства PS Gallery (г. Санкт-Петербург). На монтаж и открытие выставки приехал коллекционер, владелец галереи и куратор Павел Башмаков.

Павел Анатольевич подчеркнул, что три эпохи – это не только эпохи Марка Шагала, но и всего человечества. Библия – начало начал, Мертвые души – помещичья крепостная Россия, откуда вырос Марк Захарович, Мальро – это 20 век, время, когда художник стал популярным. Это название связано еще и с тремя странами, которые для Шагала очень важны. - святая земля, откуда родом его народ, Россия и Франция, которая стала его вторым домом.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» для челябинцев уникальна.

«Каждый город обладает уникальным музеем, а каждый музей обладает уникальной геометрией залов. Поэтому на выставку я привез больше работ, чтобы на месте понять и почувствовать, каким образом логично будет выстроить экспозицию», - рассказал куратор. - И с точки зрения набора работ - выставка уникальна. С точки зрения экспонировались ли эти работы где-то когда-то – да. Некоторые работы экспонировались всего один раз ранее. Например, работы, посвященные Бэлле, моей деревне. Это значит, что челябинские зрители увидят эти работы вторыми в нашей стране».

После торжественного открытия выставки коллекционер лично провел экскурсию для гостей.

«Очень здорово, что у жителей Челябинска есть такая возможность увидеть выставку из Санкт-Петербурга. Обычно, бывая в Питере, мы набегами стараемся обойти кучу музеев, чтобы успеть все посмотреть. В результате впечатления получаются скомканные. А здесь есть возможность сходить осмысленно на выставку, может быть, даже не один раз. Больше всего мне понравились «Мертвые души», ведь это произведение нам знакомо со школьной программы. Было очень интересно увидеть визуализацию этой книги», - отметила Анастасия, посетитель выставки.

В Челябинске это пятая выставка графики - Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Василия Кандинского и художников Парижской школы, уже видели жители и гости столицы Южного Урала. Павел Башмаков отметил, что челябинский зритель очень отзывчивый, очень жадный до красоты, и выставки проходят на очень высоком уровне и с эстетической точки зрения, и с точки зрения внимания челябинцев.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» продлится до 21 мая.