Уникальные находки археологов ЧелГУ украсят выставку в историческом музее

Археологические предметы из фондов учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета станут частью выставки «Минералы в жизни древних южноуральцев», которая откроется в Государственном историческом музее Южного Урала 23 сентября.

В основе экспозиции изделия из камня. Экспонаты дадут возможность узнать о мастерстве древних мастеров, которые умело использовали свойства минералов и горных пород, с помощью простых инструментов получали изделия от маленькой нефритовой бусины до гранитного изваяния в рост человека, делали золотые украшения со вставками из гранатов и сердоликов, своеобразно воплощали образы животных в камне. Некоторым материалам приписывали особые, почти волшебные свойства. Например, древние мастера изготавливали предметы из горного хрусталя.

На выставке будет представлено около 60 предметов из фондов ЧелГУ. В основном это предметы, найденные при раскопках поселения Аркаим и его некрополя – могильника Большекараганский, а также современных памятников бронзового века Челябинской области.

«Посетители выставки смогут увидеть уникальные артефакты, – поясняет директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова. – Это предметы из камня: бусы, орудия труда и оружие, ритуальные предметы, среди которых – булавы, гадальные камни, песты, ритуальные топоры и прочее. Есть несколько предметов раннего железного века, например, каменные жертвенники».

Желающие посетить выставку в день ее открытия смогут сделать это бесплатно. Начало в 15 часов. Экспозиция продлится до пятого декабря.

Напомним, также на выставке челябинцы и гости города смогут увидеть, например, золото гуннов.