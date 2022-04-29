В 31-ый раз Златоустовский  театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»

В субботу, 30 апреля, в Златоустовском театре «Омнибус» (Челябинская область) начинается традиционная театральная «Неделя милосердия». Она посвящена 77-летию Великой Победы и при поддержке администрации Златоустовского городского округа и Собрания депутатов ЗГО продлится по пятое мая.

Эта благотворительная акция, идея которой принадлежит директору театра, заслуженному работнику культуры РФ Александру Романову, пройдёт в театре в 31-ый раз. Именно в мае 1992 года Александр Сергеевич предложил необычно отметить закрытие театрального сезона – «Неделей милосердия». После того успешного начала она стала традиционной.

Семь благотворительных дней в «Омнибусе» всегда наполнены особым волнением и душевным теплом. В эту Неделю не забыт никто. Ни взрослые зрители, ни дети. Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, ветераны боевых действий, ветераны военной и государственной службы посмотрят спектакли «Старший сын. Встречи в предместье» по пьесе А. Вампилова. А ветеранам Великой Отечественной войны и труда, труженикам тыла и бывшим узники нацистских концлагерей, а также пострадавшим от политических репрессий и членам общества инвалидов актёры театра покажут комедию Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной».

Ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей, интерната, приюта, детского дома, общества инвалидов актёры «Омнибуса» порадуют увлекательной, музыкальной сказкой «Иван-царевич и Серый волк».