В центре Челябинска пройдет исторический флешмоб

В предстоящее воскресенье, первого августа, в Челябинске отметят День воинской славы России. В рамках 107 годовщины начала Первой мировой войны в областном центре пройдет костюмированный флешмоб.

Как сообщили в Управлении культуры Челябинска, в программе запланировано выступление реконструкторов в форме Российской императорской армии, в гражданских костюмах начала XX века.

«Будет прохождение участников флешмоба парадным воинским расчетом, - рассказали в Управлении культуры города. - Экспозиция предметов и фотографий начала XX века».

Исторический костюмированный флешмоб пройдет на пешеходной части улицы Кирова первого августа в 16 часов.