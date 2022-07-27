В Челябинске 15 сентября 2022года состоится спектакль с Георгием Дроновым «Скандал заказывали?»

Пятнадцатого сентября 2022 года во Дворце культуры Железнодорожников в 19:00 состоится спектакль «Скандал заказывали?»‎ с Георгием Дроновым.(12+)

Как известно скандал не возникает на пустом месте, это множество событий, переплетённых в один узел, так и в этом спектакле десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут в живую, отдохните и посмейтесь от души.

Никогда еще скандалы не показывались так ярко и смешно, после спектаклявсе восклицают: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Нет слухам и сплетням-только достоверный скандал !

Берегите себя и своих близких.

В главной роли - Георгий Дронов.

«Неожиданно прелестный спектакль посмотрели сегодня. Уже давно не жду ничего от антрепризы. На "Скандал заказывали? " пошла только потому, что сын очень хотел посмотреть на Костю Воронина. Но Георгий Дронов, Александр Горшков, Владимир Бегма и другие артисты доказали, что не бывает маленьких ролей и проходных спектаклей. Они выкладывались по полной и заряжали зал своей энергетикой. Комедия по мотивам рассказов А.П. Чехова получилась по-хорошему смешной, без пошлости и низкопробного юмора. С неё вполне можно начать знакомство с произведениями классика. Да и Дронов не разочаровал. И на сцене был интересен, и за кулисами оказался приятным и скромным человеком» -оставила комментарий Ирина Бочарова в новости Рязани ВКонтакте.

Билеты на спектакль можно купить здесь. Действует Пушкинская карта.