В Челябинске начался фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества

Сегодня, 29 июля, в Челябинске в музее изобразительных искусств на площади Революции, 1 открылся фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного искусства. Он продолжит работу до первого августа.

Этот фестиваль - уникальный проект в жизни города, яркое событие в мире камнерезного и ювелирного искусства, которое дарит много положительных эмоций своим посетителям. Подобные фестивали проходят несколько раз в год уже больше десяти лет, поэтому стали традиционными. На фестивале представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства.

В зале имени архитектора Е.В. Александрова собрались ювелиры, камнерезы, мастера камня со всего Уральского региона, а также России. Среди произведений камнерезного и декоративно-прикладного творчества они представляют и уникальные экземпляры.

Время работы: с 11 до 19 часов.