29.10.2022
Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
28.10.2022
Врач в Челябинской области должен получать 80,8 тысячи рублей, медсестры и санитарки - 40,4 тысячи
28.10.2022
На Шершневской плотине установили дополнительные знаки о запрете движения большегрузов
28.10.2022
Магнитогорск встретил друзей из ДНР
В Челябинске появилась телефонная будка для книголюбов
Точку буккроссинга на улице Худякова создали участники «Перезагрузки»
25.10.2022
Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению
24.10.2022
В парке Терешковой готовят дорожки для катания на коньках под открытым небом
21.10.2022
Сквер «Молодежный» в Челябинске обзавелся Wi-Fi, туалетом и видеонаблюдением
21.10.2022
Челябинскую библиотеку имени Мамина-Сибиряка украсила девушка с книгой
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022