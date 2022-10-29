В Челябинске появилась телефонная будка для книголюбов

В Челябинске активисты проекта «Перезагрузка» установили в сквере по адресу: улица Худякова, 10 телефонную будку, в которой нет телефона, зато есть книги.

Интересно, что арт-объект, который выглядит так, словно родом он из Советского Союза, местная частная компания изготовила на совершенно безвозмездной основе. В будке есть не только книжные полки, места на которых занимают издания для взрослых и детские книги, классика и творения современных авторов, но и контейнер для сбора пластиковых крышечек.

По словам директора «Лазерных технологий» Елизаветы Волковой, будку специалисты предприятия оснастили солнечной батареей и датчиком движения: если открыть дверь в темное время дня, внутри объекта загорается свет.

На изготовление арт-объекта ушло две недели - участники проекта «Перезагрузка» предоставили сотрудникам компании готовые чертежи.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, красно-белая кабинка, предназначенная для книголюбов, появилась на долгое время находившейся в запустении территории напротив здания «Роспечати». Молодежь из «Перезагрузки» озвучила идею создания точки буккроссинга в администрации Центрального района и получила одобрение.

Глава района Виктор Ереклинцев принял участие в официальном открытии нового пространства, состоявшемся сегодня, 28 октября.

За то время, что стоит будка, стало понятно – точка буккроссинга пользуется популярностью: книги на полках за стеклом всегда разные.

Как рассказала участница «Перезагрузки» Анна Карпелюк, проект благоустройства сквера прорабатывался совместно с районными властями. В результате здесь отремонтировали подпорные стенки с деревянным настилом и скамейки, установили новые лавочки, контейнеры для раздельного собора мусора и даже поставили кормушку для голубей. Вдоль заигравшего новыми красками общественного пространства высадили кустарники и живую изгородь из кизильника.

По словам Анны Карпелюк, в проекте поучаствовали многие жители Челябинска и предприятия – на его реализацию было собрано свыше 400 тысяч рублей.

Отметим, вчера в Челябинске появилась еще одна оригинальная точка буккроссинга, где понравившуюся пищу для ума и души, то есть книгу, можно взять с полки холодильника.