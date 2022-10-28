Виктор Ереклинцев вернул Челябинску красный холодильник

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев вернул городу красный холодильник, а точнее копию его предшественника, дерзко украденного днем 21 марта текущего года.

Продолжение истории с красным холодильником Виктор Ереклинцев опубликовал в своем телеграм-канале. Как оказалось, новое место хранения книг районному главе любезно предоставила его соседка по саду.

Родной цвет техники был, конечно же, не таким, но местные умельцы «поколдовали» над холодильником, и он похорошел и покраснел.

Теперь красный холодильник уже не украдут. Об этом в Челябинске позаботились, учитывая прошлый печальный опыт.

«Сварили раму снизу и забетонировали», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Этот холодильник так же, как и первый, установили в сквере рядом с педагогическим университетом. Там же весной 2022-го группа энтузиастов установила красный холодильник в качестве точки буккроссинга. Новую технику установили в том же месте сегодня, 28 октября, и наполнили книгами.

Историю первого красного холодильника, которую организаторы анонсировали как очень интересную, челябинцы так и не узнали, ведь главного героя так и не состоявшегося рассказа нагло утащили средь бела дня, при свидетелях. Просто тогда никто не подозревал о том, что это была кража. Теперь «на вахту заступил» новенький.