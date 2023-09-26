В Челябинске пройдет презентация книги «Челябинская область. 50 писателей и художников»

В парке «Россия – Моя история» представят книгу «Челябинская область. 50 писателей и художников». Издание продолжает серию книг о культуре Южного Урала, издаваемой Министерством культуры Челябинской области и Дирекцией фестивальных и культурно-массовых программ Челябинской области.

Новый сборник рассказывает о писателях и художниках, которые запечатлели наш край в своих произведениях. Издание позволит каждому совершить путешествие в удивительный мир прошлого и настоящего культуры Челябинской области вместе с ее проводниками – известными писателями и художниками.

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области, сборник щедро иллюстрирован историческими снимками, красочными репродукциями картин, портретными фотографиями творческих людей, изображениями знакомых с детства обложек книг.

«У нас в регионе проводится большая работа по изучению собственного культурного наследия, его сохранению, популяризации, — говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Для этого и задумана серия «50 фактов о…».

Алексей Валерьевич считает, что в этих книгах каждый найдет для себя что-то интересное или ранее неизвестное. Учителя делились, что их удобно использовать для регионального компонента на уроках.

Сейчас уже идет работа над следующим томом. Он будет посвящен знаменитым творческим коллективам Челябинской области, нашим культурным брендам.

Презентация новой книги «Челябинская область. 50 писателей и художников» состоится 29 сентября в 15.00 в мультимедийном парке «Россия – Моя история».