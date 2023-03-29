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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.03.2023 12:06

В Челябинске состоится XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

В этом году XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» пройдет с 27 мая по 10 июня.

По традиции программу откроет премьера челябинского театра. 27 и 28 мая зрителей ждет балет «Раймонда» в постановке хореографа, народного артиста России Юрия Клевцова. В театре это первое обращение к произведению Александра Глазунова.

Гостем XIV фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» станет Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Коллектив представит два спектакля на музыку Петра Чайковского: второго и третьего июня – «Лебединое озеро», пятого и шестого июня – «Анна Каренина».

10 июня завершит фестиваль грандиозный гала-концерт «Татьяна Предеина приглашает…», в котором примут участие ведущие солисты челябинской труппы, а также приглашенные артисты из крупнейших российских театров.

СПРАВКА:
С именем выдающейся русской балерины Екатерины Максимовой, творчество которой объединяет миллионы людей, тесно связана и история челябинского театра оперы и балета.
С 1970 года великая балерина Екатерина Максимова и ее муж, легендарный балетмейстер Владимир Васильев, часто приезжали в столицу Южного Урала с гастролями. На челябинской сцене Владимиром Васильевым были поставлены балеты «Золушка» С. Прокофьева и «Анюта» В. Гаврилина, который до сих пор пользуется большой популярностью и любовью зрителей. Со своей ученицей, народной артисткой России Татьяной Предеиной, Екатерина Максимова подготовила целый ряд уникальных партий в классических спектаклях.
В Челябинском театре оперы и балета фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» проводится с 2002 года. За это время он стал культурной традицией Южного Урала, открыв знатокам и любителям возможность прикоснуться к миру классического и современного танца. За последние годы фестиваль приобрел новый статус. Теперь на челябинской сцене выступают не только приглашенные солисты, но и балетные труппы из России и других стран.

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29.03.2023

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В Челябинске на Плеханова провалился асфальт, на Кировке – плитка

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Златоустовский театр «Омнибус»: «Грани таланта» и новый урок

27.03.2023 09:14

В «Зеркале сцены» - известные челябинские мастера сценографии

27.03.2023 09:01

Челябинцы раскритиковали состояние трамвайных путей после ремонта

26.03.2023 22:05

У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»

26.03.2023 21:46

В понедельник в Чурилово на 13 часов отключат водоснабжение, но уже сегодня в ряде домов воды нет

26.03.2023 15:38

В понедельник в Челябинской области тепло и без осадков

26.03.2023 15:26

Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)

26.03.2023 15:09

В Челябинской области стартовал сезон клещей

26.03.2023 14:35

Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса