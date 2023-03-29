В Челябинске состоится XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

В этом году XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» пройдет с 27 мая по 10 июня.

По традиции программу откроет премьера челябинского театра. 27 и 28 мая зрителей ждет балет «Раймонда» в постановке хореографа, народного артиста России Юрия Клевцова. В театре это первое обращение к произведению Александра Глазунова.

Гостем XIV фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» станет Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Коллектив представит два спектакля на музыку Петра Чайковского: второго и третьего июня – «Лебединое озеро», пятого и шестого июня – «Анна Каренина».

10 июня завершит фестиваль грандиозный гала-концерт «Татьяна Предеина приглашает…», в котором примут участие ведущие солисты челябинской труппы, а также приглашенные артисты из крупнейших российских театров.

СПРАВКА:

С именем выдающейся русской балерины Екатерины Максимовой, творчество которой объединяет миллионы людей, тесно связана и история челябинского театра оперы и балета.

С 1970 года великая балерина Екатерина Максимова и ее муж, легендарный балетмейстер Владимир Васильев, часто приезжали в столицу Южного Урала с гастролями. На челябинской сцене Владимиром Васильевым были поставлены балеты «Золушка» С. Прокофьева и «Анюта» В. Гаврилина, который до сих пор пользуется большой популярностью и любовью зрителей. Со своей ученицей, народной артисткой России Татьяной Предеиной, Екатерина Максимова подготовила целый ряд уникальных партий в классических спектаклях.

В Челябинском театре оперы и балета фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» проводится с 2002 года. За это время он стал культурной традицией Южного Урала, открыв знатокам и любителям возможность прикоснуться к миру классического и современного танца. За последние годы фестиваль приобрел новый статус. Теперь на челябинской сцене выступают не только приглашенные солисты, но и балетные труппы из России и других стран.