В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»

В Челябинске сегодня, 20 мая, стартовал 32-й областной фестиваль профессиональных театров «Сцена». В этом году театральный конкурс «детский»: экспертам предстоит выбрать лучшие постановки для юных зрителей. Участие в фестивале примут 15 коллективов из пяти городов: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея. Оценивать спектакли будут не только именитые эксперты, но и дети.

Показ первого спектакля конкурсной программы прошёл на сцене Челябинского академического театра драмы им. Н. Ю. Орлова. На суд жюри и на радость детей и их родителей артисты театра представили мюзикл «Снежная королева» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсона.

Перед началом представления зрители могли познакомиться с котом «Антрактом» и расспросить о театральном закулисье всезнающего и экспрессивного клоуна. Ещё одним сюрпризом для ребят стали виртуальные домовые. Зовут их Карузов, Билли-милли, Вильям, Коля-Поля Приколи, Майя и Стёпа. Увидеть их можно в фойе в виде рисованных геометрических «чудиков». А вот, чтобы услышать этих обитателей театра, нужно навести на них смартфон и считать QR-код. Тогда каждый из домовых расскажет о себе и приоткроет одну из граней театрального искусства. Так, например, Карузов обожает оперу и мечтает когда-нибудь спеть в Большом театре. Но при этом он ужасно боится сфальшивить, поэтому пока Карузов только ходит в театр и старается как можно чаще прислушиваться к себе.

«В этом году у нас детский фестиваль. И конечно, мы не могли обойтись без нововведений, потому что детство – это такой замечательный период времени, который очень быстро проходит. И нам хотелось, чтобы у детей как можно дольше оставалось вот это ощущение праздника, детства, когда всё ярко, эмоционально, интересно. Поэтому у нас новый стиль, новые герои, которые здесь представлены. Каждый из них может о себе рассказать, и мы надеемся, что это будет способствовать установлению таких коммуникаций, как «театр-детство», «сцена – детство», «спектакль – детство», «актёр – детство»», - рассказала замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Представитель министерства отметила, что в этом году фестиваль проходит на фоне общего подъёма региональной культурной жизни. Так, например, закрытие мероприятия будет проходить в обновлённом Челябинском театре кукол им. Вольховского. На днях здание вновь распахнуло свои двери после длительного капитального ремонта. Значительные средства были также направлены на улучшение материально-технической базы театров и поддержку театрального сообщества. Так, в рамках нацпроекта «Культура» многие челябинские артисты, режиссёры и сценаристы прошли обучение и повышение квалификации на базе двух вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Всё меняется, хочется, что всё было таким быстрым, мобильным, понятным для современных детей и подростков. Поэтому здесь [на фестивале – ред.] всё сделано для того, чтобы специалисты, профессионалы своего дела, чувствовали себя уверенно перед современными детьми и их родителями», - добавила замминистра.

Организаторы мероприятия подчёркивают, что «Сцена» - это всё-таки не зрительский фестиваль, поскольку театры показывают спектакли, которые уже идут в репертуаре. Но для мастеров сцены это возможность продемонстрировать профессиональному жюри свои режиссёрские находки, актёрское мастерство и, самое главное, получить обратную связь. Опираясь на эту оценку, театральные труппы в дальнейшем смогут сделать иные акценты в спектакле либо, в случае необходимости, поменять репертуарную политику.

Председателем жюри в этом году является эксперт российской национальной театральной премии «Золотая маска», критик, театровед, кандидат искусствоведения Елена Покорская. Это обстоятельство задаёт фестивалю очень высокую планку. И всё же при выборе лучших из лучших учитываться будет не только профессионализм коллективов, но и способность театров «влюбить» в себя детей. А вот это уже задача посложнее. Наряду с критиками оценивать спектакли будут воспитанники детских театральных студий, и эта оценка может не совпасть с мнением экспертов.

«На прошлом фестивале, когда у нас впервые работало два жюри, это очень понравилось и нам, и театрам, - рассказала Директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева. - Почему? Потому что не совпали оценки детского жюри и профессионального. Возможно, потому что они оценивали по разным критериям. Но нам показалось очень важным и интересным услышать и мнение профессионалов, и зрителя».

Несмотря на то, что фестиваль преследует, прежде всего, узкопрофессиональные цели, он всегда становится настоящим праздником для юных зрителей и их родителей. Испытать восторг, удивление, поверить в чудо и торжество справедливости, увидеть мир прекрасным и открытым – за этим на детские спектакли приходят и взрослые, и дети.

«Детский театр приносит радость и счастье. Наши горестные, драматические переживания мы всё-таки стараемся до детей не доносить. Они вырастут, они всё узнают и переживут на собственном опыте. А пока они должны увидеть мир фантазий, волшебства, мир добрых чувств и взаимоотношений человеческих, и научиться чему-то подлинному и настоящему. Вот в этом, мне кажется, и есть квинтэссенция детского искусства, которую, я надеюсь, каждый театр старается донести», - поделилась мнением театральный критик Елена Покорская.

Фестиваль «Сцена-2022» продлится с 20 мая по первое июня. Церемония закрытия и награждения победителей состоится в День защиты детей, первого июня, на сцене Челябинского театра кукол им. В. Вольховского. Познакомиться с афишей фестиваля можно здесь, а с историей фестиваля «Сцена» здесь.