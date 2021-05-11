Сегодня, 11 мая, в Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино. Это фестиваль молодых, начинающих и уже маститых кинематографистов, который будет пропитан духом авторского творчества, сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет с 11 по 15 мая. Запланированы показы (короткометражные игровые фильмы, анимация, документальные фильмы), мастер-классы, паблик-токи от столичных и региональных специалистов в области кино.

Площадки проведения: Кинотеатр им. Пушкина и «Знамя».

Показ конкурсной программы начнется в 12 часов 30 минут 11 мая в кинотеатре «Знамя»

Намечено провести два паблик-тока. Первый – «Региональное кино- и видеопроизводство. Есть ли будущее?» - состоится 13 мая в 19 часов. Второй – «Авторское кино: живет или умирает?» - 15 мая в 12 часов.

На Кинофестиваль в Челябинск приедет известный самобытный российский режиссёр – Михаил Сегал. Его фильмы становились участниками фестивалей в Европе, Америке, Канаде. В его копилке масса полученных наград.

В пятницу, 14 мая, состоится специальный показ кинокартины «Глубже» в рамках фестиваля в кинотеатре им. Пушкина. Михаил Сегал получил премию «Ника» за лучший сценарий к этому фильму. А в 19 часов режиссёр встретится со зрителями и побеседует о своих работах и в целом об авторском кино.

Подробности в группе фестиваля.