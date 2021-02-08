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В Челябинске выставку «Сокровища Востока» увидели почти 10 тысяч человек

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В Челябинске выставку «Сокровища Востока» увидели почти 10 тысяч человек

Лучшая за многие годы выставка Государственного исторического музея Южного Урала «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля», которая работала в Челябинске три с небольшим месяца, завершила свою работу. За это время ее увидели почти 10 тысяч южноуральцев и гостей Челябинской области.

Для музея это не рекордный показатель. Например, предыдущая кремлевская выставка «Наследники Русского царства: от рождения до воцарения» (05.09.2019–08.12.2019) собрала более 22 тысяч посетителей. Однако более половины из них были школьниками в составе организованных групп, по числу же свободных посетителей обе выставки сопоставимы. Кроме того, в то время еще не действовали противоэпидемические меры, не лучшим образом отразившиеся на посещаемости. С учетом всех факторов можно с уверенностью говорить об успехе «Сокровищ Востока», и успехе вполне заслуженном.

Созерцание усыпанных алмазами и рубинами сабель и кинжалов, шитых золотом и серебром конских попон, драгоценного китайского фарфора и индийской хрустальной утвари просто не могло оставить никого равнодушным. Музейная книга отзывов полна восторженных комментариев:

«Это просто восхитительнейшее прикосновение к истории! Чувствуется высшая энергетика и величие оружейных мастеров. Большое спасибо за возможность созерцать данные произведения искусства»

«Выставка превосходная, как будто побывали в другой эпохе и разных странах»

«Искусная резьба, драгоценные камни — как из сказки восточной. Приезжайте к нам почаще!»

«Почаще устраивайте такие выставки у нас в Челябинске!»

И так далее.

«Сокровища Востока» покидают Челябинск, но с Музеями Московского Кремля мы отнюдь не прощаемся. В 2021 году они снова к нам вернутся с новой выставкой, посвященной личности императора Александра I», сообщили в пресс-службе Исторического музея.

Если вы хотели, но не успели попасть на выставку «Сокровища Востока», вы все еще можете познакомиться с ее виртуальной версией. Кроме того, на ютуб-канале Исторического музея существует плейлист, посвященный экспонатам «Сокровищ Востока».

Выставка «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» проходила в рамках национального проекта «Культура».