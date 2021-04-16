В Челябинске выступит прославленный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева

В Челябинске 13-го мая с концертной программой выступит один из самых прославленных симфонических коллективов современности - оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Концерт состоится в столице Южного Урала, на сцене театра оперы и балета имени Глинки (начало в восемь вечера), в рамках XX Московского Пасхального фестиваля, созданного по инициативе Валерия Гергиева в 2002-м году и в 2003-м получившего статус всероссийского, при поддержке губернатора Челябинской области.

Коллектив оркестра Мариинского театра ждет насыщенный маршрут по городам России. Маэстро Гергиев и его коллектив выступят в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерове, Тюмени, Перми, Кирове, Воронеже, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Волгограде, Брянске, Нижнем Новгороде, Самаре, Альметьевске, Набережных Челнах, Челябинске, Сыктывкаре, Салехарде и Ханты-Мансийске.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова, основные приоритеты фестиваля - благотворительность, образование и просветительство, которые реализуются в тематических фестивальных блоках: симфоническом, хоровом, звонильном.

Фестиваль возрождает интерес широкой аудитории к искусству Пасхального звона, ежегодно привлекая в Москву лучших российских и зарубежных звонарей. В 2002 году впервые с 1917 года в историческом центре Москвы были возрождены вереницы колокольных звонов – от храма к храму.

География фестиваля расширяется с каждым годом: на сегодняшний день он охватил 145 городов России и пять стран.

Кульминация фестиваля - общедоступный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в День Победы на Поклонной горе в Москве, который ежегодно собирает около 300 тысяч слушателей.

СПРАВКА

Симфонический оркестр Мариинского театра - один из легендарных и старейших оркестров России: его история восходит к первому оркестру Петербургской императорской оперы и насчитывает более двухсот лет.

Художественный руководитель и дирижер коллектива - народный артист России, трехкратный лауреат Государственной премии и премии правительства РФ, обладатель других многочисленных престижных премий, званий и наград Валерий Гергиев. Он руководит легендарным коллективом более двадцати лет.

Симфонический оркестр Мариинского театра входит в число лучших оркестров мира по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Европы, Америки и Азии (2008). У него обширнейшая гастрольная география.

За долгие годы музыканты выступали на крупнейших оперных сценах и в престижнейших концертных залах мира: в Метрополитен-опера, Кеннеди-центре, Карнеги-холле, Королевском оперном театре Ковент-Гарден, театре Карло Феличе, Опере Сан-Франциско, театре Ла Скала, зале Плейель, венском Концертхаусе, амстердамском Концертгебау, на Зальцбургском и Эдинбургском фестивалях.

Умение быстро осваивать новые сложнейшие партитуры, владение всеми жанрами симфонической музыки, гибкость при работе с разными дирижерами и солистами наряду с невероятно насыщенным гастрольным графиком делают петербургский коллектив самым универсальным оркестром в мире.