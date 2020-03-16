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В Челябинске выступят кошки Куклачева под музыку Чайковского

Культура
Сегодня, 09:30

Театр кошек Владимира Куклачева 2 апреля, в шесть часов вечера, выступит в Челябинском ДК ЖД со спектаклем под музыку великого композитора Петра Чайковского «Щелкунчик и кошки». Артисты – люди и 50 усатых и хвостатых.

Спектакль «Щелкунчик и кошки» –настоящая сказка, какой ее видел Гофман. Но без музыки величайшего композитора Петра Ильича Чайковского сложно представить это произведения.

«Это будет драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и кошечки, много кошечек, которые будут исполнять главные роли. Вы побываете в доме советника Штальбаума, в котором встретятся Маша и Щелкунчик, увидите бой кошек и мышиного короля. Кошки вас приведут в сладкий город Конфитюрбург. Волшебник Дроссельмейер будет сопровождать нас на протяжении всего спектакля. В истории искусства такого сочетания и такого большого количества трюков еще никогда не было», – пишут организаторы спектакля.

Поставил эту историю Валерий Меркулов – опытный режиссер, работающий в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац. В работе с животными привлекали уникальных артистов, награжденных на фестивалях в Монте-Карло.

Билеты можно заказать на сайте.

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