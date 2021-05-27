В минувшие выходные в Челябинском Молодёжном театре состоялась премьера мюзикла «Дюймовочка», которому первые зрители сразу же дали высокую оценку. Увидеть новую постановку можно будет также 1, 2 и 26 июня, в 11:00.

Однажды из волшебного цветка родилась крохотная барышня... и сразу же была похищена жабой. Сбежав от жабы, в поисках своего места на земле Дюймовочка оказывается то в лапках майского жука, то в норке полевой мыши, ей даже грозит участь навсегда забыть, как выглядит солнце... Справится ли героиня с трудностями и найдёт ли себя в этом сложном мире?

«“Дюймовочка” – авторская сказка, у неё нет народных корней, её сюжет Андерсен полностью выдумал сам. И это одна из немногих его историй со счастливым финалом, – рассказывает режиссёр Виктория Печерникова. – Челябинские ребята могут увидеть мюзикл, где равнозначны вокальная часть, хореографическая и драматическая. Мы постарались придумать яркую и веселую историю, в которой есть место состраданию, добру и, конечно же, чуду».

Первые отзывы не заставили себя ждать:

«Это было фантастически. Благодарю всю команду за потрясающую работу, яркие краски, волшебную музыку и чудесатворящую режиссуру . Сердечко отдано Сказочнику и Жабе. Но все очень-очень крутые, коллеги!», – поделилась зрительница Александра Казанцева.

Зал рукоплескал, не отпуская артистов со сцены.

«Я с детства обожаю сказки Андерсена. А ещё я ждала, когда сын у меня подрастёт и мы сможем осознанно и с удовольствием ходить по театрам… И вот сегодня первый раз привела его в Молодёжный театр, – рассказывает зрительница Вероника Арбузова. – Мы попали не просто на премьеру «Дюймовочки», а по-настоящему попали в сказку! Причём я увидела в ней столько глубины и новых смыслов, которые не замечала в детстве. Костюмы такие яркие и красивые, декорации чудесные! Сценарий, музыка – просто волшебные! Слов не хватит, чтобы передать мой восторг. Энергия артистов и голоса! Сходите, это шедеврально! Честно, не ожидала такое увидеть. Тим тоже восхищён, сказал мне потом, что даже чуть не заплакал в одном моменте, а я, натура эмоциональная, прослезилась всё-таки… от радости. Очень крутой мюзикл».

Заказать билеты на спектакль можно на сайте театра.