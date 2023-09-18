В челябинском театре научат бороться со страхом одиночества

Челябинский камерный театр продолжает серию мастер-классов по психологии (18+). Новая встреча состоится сегодня, 18 сентября. Тема очередного тренинга – «Страх одиночества», сообщили в пресс-службе театра.

В роли коуча традиционно выступит актер и хореограф Камерного театра, а также психолог, ведущий бизнес-тренер Андрей Заостровский.

Участники узнают, почему человек испытывает подобные чувства, причины и последствия, как с этим справиться, а также попробуют подняться над обыденностью и понять, что такое экзистенциальное одиночество.

«Тема экзистенциального одиночества в современном мире весьма актуальна. Это состояние, когда человек ощущает глубокую пустоту и отчуждение от окружающего мира, даже находясь в обществе других людей. Экзистенциальное одиночество не зависит от количества друзей или близких родственников – оно скрывается в самой глубине нашего сознания и требует особого внимания», - уверен Андрей Заостровский.

В программе мероприятия презентация, видеоматериалы, интерактив, участникам будет предложено закрепить материал и сделать несколько упражнений, в ходе свободного обсуждения тренер ответит на все вопросы.

Цикл психологических мастер-классов в Камерном театре стартовал весной 2022 года, и уже второй сезон привлекает внимание не только поклонников театра. Таким образом театр выходит за рамки традиционного рода деятельности и расширяет свою аудиторию.

Мастер-классы будут проходить в течение всего сезона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Андрей Заостровский – ведущий бизнес-психолог России, бизнес-тренер, спикер. Проходил обучение в Германии и Москве. Его наставниками были Герхард Штай, Гунхильд Бакса, Марианна Франке-Грикш, член московского общества семейных терапевтов и консультантов Ольга Троицкая, практикующий психотерапевт Михаил Бурняшев. Знания и умения Заостровского оценили участники телепроекта «Просто.Бизнес». Теперь Андрей готов поделиться опытом с челябинцами.