18.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2023
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
18.09.2023
В Южноуральске торговали свининой с антибиотиком из Еманжелинска
18.09.2023
Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?
18.09.2023
В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда
В челябинском театре научат бороться со страхом одиночества
11.09.2023
«Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов на премьеру в камерном театре
08.09.2023
Челябинский камерный театр подготовил для зрителей решетки и металлоискатели
29.06.2023
Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край
19.04.2023
Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023