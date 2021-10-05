В челябинском театре оперы и балета появилась волшебная шкатулка

В челябинском театре оперы и балета имени Глинки теперь есть музей и музыкально-кинетическая шкатулка, которые расположились в фойе третьего этажа. Увидеть их зрители смогут перед началом спектакля и во время антракта.

Третий этаж театра начал преображаться еще в 2018 году вместе с открытием галереи театрального костюма. В постоянной экспозиции представлено около трех десятков нарядов со спектаклей, которые шли на челябинской сцене в разные годы. Теперь галерею дополнили музей и чудо-шкатулка.

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История челябинского театра оперы и балета представлена в музее через раритетные афиши, фотографии, документы и мультимедийные инсталляции. На интерактивных панелях зрители могут ознакомиться с премьерами разных лет, гастрольной картой, сотрудниками-первооснователями.

Интересен музей и для младшего поколения: анимационные ролики расскажут историю оперного и балетного искусств, а также этапы создания спектаклей. Одна из самых популярных зон – гримерный столик, где каждый желающий может перевоплотиться в мавританского врача Эбн-Хакиа из оперы «Иоланта», Шляпника из мюзикла «Алиса в стране чудес», Недду из оперы «Паяцы» и других героев.

Как отмечает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, внимание привлекают и музейные витрины. В них представлены архивные материалы с первого спектакля «Князь Игорь», макет декораций и реквизит к опере «Садко». Отдельные стенды посвящены устройству сцены и строению пуанта.

Помимо музея на третьем этаже театра появилась музыкально-кинетическая шкатулка высотой три с половиной метра и шириной два метра, аналогов которой в России не существует.

Создателем конструкции выступил Виктор Плотников – знаменитый театральный художник, автор сценографии спектакля «Snow Show» Вячеслава Полунина, удостоенного в 1998 и 1999 королевской премии Лоуренса Оливье (Великобритания).

На четыре минуты и десять секунд зрители станут свидетелями завораживающего действия. Под восхитительный саундтрек, собранный из музыкальных произведений разных эпох, механизмы шкатулки будут вращаться и менять декорации внутри стеклянного куба.