В Еткульском районе национальный проект «Культура» в приоритете

В Еткульском районе (Челябинская область) реализации национального проекта «Культура» уделяется большое внимание.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» проведены капитальные ремонты сельских домов культуры в селе Писклово и селе Шибаево. В учреждениях заменена кровля и оконные блоки, напольное покрытие и система отопления, сделана новая электрическая проводка и выполнен косметический ремонт помещений. Кроме того, для домов культуры приобретено световое и звуковое оборудование, кресла, одежда для сцены, установлено противопожарное оборудование и система аварийного освещения.

В текущем году в рамках национального проекта будет отремонтирован дом культуры села Селезян. 6 апреля заместитель министра культуры Челябинской области Николай Сазонов совместно с главой Селезянского поселения Владимиром Старковым, начальником управления культуры, туризма и молодежной политики администрации района Владимиром Агаяном посетили Селезянский дом культуры, где обсудили предстоящие ремонтно-строительные работы.

Селезянский сельский Дом культуры построен в 1968 году. С этого времени в здании ни разу не проводился капитальный ремонт, оно обветшало, внутренние сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения изношены, материально-техническая база устарела.

Ремонтные работы запланированы в период с мая по август 2021 года, будут отремонтированы: кровля, отмостка, цоколь, сети отопления, водоснабжения и водоотведения, заменен деревянный пол, выполнена внутренняя отделка стен и потолков. На реализацию проекта из федерального, областного и районного бюджетов выделено около 5 млн. рублей.

Кроме того, по государственной программе «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» для укрепления материально-технической базы из областного и районного бюджетов Селезянскому Дому культуры выделено около 3 млн. рублей. На эти средства будет приобретено новое световое, звуковое и видеопроекционное оборудование, современные кресла и одежда сцены.

«Ремонт в Доме культуры позволит повысить качество услуг, оказываемых населению в сфере театрально-концертной деятельности, - рассказывает директор Селезянского Дома культуры Светлана Меньшенина. - В результате капитального ремонта наш ДК превратится в современное культурное пространство, отвечающее потребностям жителей села. Модернизация позволит внедрить и новые формы обслуживания населения».