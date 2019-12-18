В Историческом музее открывается фотовыставка, посвященная 60-летию Челябинского фотоклуба

В ближайшую пятницу, 20 декабря, в историческом музее Челябинска откроется юбилейная фотовыставка, посвященная 60-летию Челябинского фотоклуба.

15 декабря 1959 года для челябинских фотографов — особая дата. В этот день на улице Коммуны, 68 в старинном особняке купца Архипова (его тогда занимала редакция газеты «Челябинский рабочий») собрались молодые люди, которые не мыслили своей жизни без фотографии.

Позже для многих это увлечение стало профессией. Но для полного счастья хватало того, что они были молоды, полны азарта и творческих идей. А тут еще появился клуб единомышленников, впоследствии ставший большим культурным явлением в жизни Челябинска.

Вот имена тех, кто стоял у истоков Челябинского городского фотоклуба (ЧФК). Это выпускник ЧПИ Юрий Теуш, выпускник ЧПИ Евгений Ткаченко, студент ЧПИ Леонид Пикус, выпускник ЧПИ Юрий Рожков, инженер Челябинского радиозавода Владимир Белковский, рабочий ЧТПЗ Олег Киреев, врач-рентгенолог Ефим Мондросов, скрипач оркестра Челябинского оперного театра Рудольф Финк, фотокорреспондент «Челябинского рабочего» Аркадий Ходов, преподаватель Челябинского пединститута Игорь Викторов-Орлов.

Фото: Архив Государственного исторического музея Южного Урала

Члены ЧФК собирались дважды в месяц группами по 30–50 человек. Делились опытом с новичками, проводили творческие встречи с артистами, художниками, фоторепортерами столичных газет и журналов. Со временем фотоклуб сам начал организовывать фестивали, в которых участвовали лучшие фотографы Советского Союза — от Прибалтики до Дальнего Востока. ЧФК был удостоен звания народного коллектива, а многие его члены (Сергей Васильев, Юрий Теуш, Владимир Белковский, Борис Каулин) стали обладателями высоких зарубежных и всесоюзных наград.

Юбилейная фотовыставка, посвященная 60-летию ЧФК, откроется 20 декабря в 14:00 в фойе восточной башни Государственного исторического музея Южного Урала (2-й этаж). На ней будут представлены снимки с начала 60-х годов и вплоть до 2019 года. Многие из них сегодня признаны настоящими шедеврами фотожурналистики. В числе авторов — ветераны уральской фотографии и молодые фоторепортеры: Денис Базаров, Юлия Боровикова, Наталья Вольвач, Андрей Дубровин, Олег Каргаполов, Алексей Китаев, Людмила Ковалёва, Александр Кондратюк, Сергей Курзанов, Андрей Ткаченко, Александр Фирсов, Федор Шмидт.