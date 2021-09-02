В новом сезоне Челябинского театра оперы и балета зрителей порадуют премьерами

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки открывает новый сезон. Зрителей порадуют премьерами и успешными постановками прошлых лет.

Откроет сезон «Бал-маскарад» – опера в двух действиях Дж. Верди, которая исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами. Премьера состоится второго и третьего октября в 18 часов.

Седьмого октября в 19 часов в театре оперы и балета состоится гала-концерт, посвященный юбилею театра, в исполнении солистов оперы, хора, артистов балета и симфонического оркестра театра.

«Жизнь за царя» – масштабная постановка гениального творения Михаила Глинки с неожиданными режиссерскими ходами, впечатляющими декорациями и костюмами. Наряды бояр, духовенства, царя и его свиты изготовлены по старинным лекалам с учетом кроя одежды XVII века. Костюмы вручную были украшены вышивкой, тиснением, кружевом, иконами, каменьями, жемчугом и бисером.

Спектакль состоится 10 октября в 18 часов. Продолжительность оперы три часа часа 15 минут с двумя антрактами.

«Лебединое озеро» – бриллиант мировой классической хореографии, визитная карточка русского балета. Спектакль «эффектом погружения»: многослойные декорации и мягкие переходы цвета привносят объем, а обилие деталей передает атмосферу сказки.

Показ балета состоится 13 октября в 18:30. Продолжительность спектакля два часа 30 минут с одним антрактом.

«Мистер-Икс» – оперетта в двух действиях Имре Кальмана. Это романтическая история о загадочном Мистере Иксе, который никогда не снимает на арене маску. Это история о любви и обмане, чести и предательстве. Щедрая, блистательная музыка композитора обеспечила ей всемирную популярность.

В челябинской версии оперетты режиссер Александр Исаков подчеркивает главную роль Мистера Икса – под его именем спектакль и вошел в репертуар театра. Спектакль покажут 14 октября в 18:30. Продолжительность – два часа с одним антрактом.

«Кармина Бурана» Карла Орфа - балет-кантата в двух действиях. Спектакль поставлен в сотрудничестве с французским продюсерским центром FRANCECONCERT. «В спектакле есть два противоположенных мира: город грехов и райское место на земле. Это говорит об абсолютно разной хореографии: если в земном раю делается уклон на классику, красивые линии, то в городе грехов присутствуют «угловатые», вычурные, агрессивные движения, очень сложные по координации», – рассказала хореограф-постановщик спектакля Надежда Калинина.

Покажут балет 15 в 18:30 и 16 октября в 18 часов. Продолжительность спектакля один час 45 минут с одним антрактом.

Опера «Кармен» – кульминация творчества Жоржа Бизе и бесценный шедевр мирового искусства. Спектакль погружает зрителя в атмосферу Испании, где кипят страсти и звучат хабанера и сегидилья. Это история любви смелой и темпераментной цыганки и сейчас не теряет своей актуальности. В спектакле Челябинского театра интересные режиссерские и художественные решения поддерживаются виртуозным мастерством исполнителей.

Спектакль состоится 17 октября в 18 часов. Его продолжительность три часа 25 минут с тремя антрактами.

«Сказки Гофмана» – балет-феерию челябинского театра оперы и балета и французского продюсерского центра «Franceconcert». Фантастический спектакль, вдохновленный произведениями немецкого писателя-романтика, повествует о любовных неудачах героя. Три драматических страсти, три недоступные женщины: механическая кукла Олимпия, прима-балерина Антония и жадная соблазнительница Джульетта. Сможет ли Гофман противостоять разрушительному вмешательству зла? Обретет ли он уверенность в себе, находясь между мечтой и реальностью? Удастся ли ему убежать от безумной любви, путешествуя от Мюнхена до Венеции?

Покажут для зрителей балет 20 октября в 18:30. Продолжительность спектакля два часа 10 минут с одним антрактом.

«Евгений Онегин» – опера Чайковского в трех действиях. Зрители оценят оригинальную режиссуру, необычное световое решение и изысканную сценографию. В оформлении задействованы декорации во всю высоту сцены с использованием множества зеркал, люстры изо льда и бассейна с водой. Современные технологии помогают воссоздать интерьеры золотого века, русский березовый лес, уют дворянского имения и передать поэтичную атмосферу пушкинского времени. Привлекают внимание и роскошные костюмы артистов – вручную расшитые бальные кринолины и фраки.

Спектакль состоится 22 октября в 18:30 и 23 октября в 18 часов. Продолжительность оперы три часа пять минут с двумя антрактами.

«Приключения доктора Айболита» – балет-сказка для всей семьи в двух действиях по мотивам сказки Корнея Чуковского. Добрый доктор Айболит, Танечка и Ванечка, Бармалей и обитатели джунглей расскажут знакомую историю языком танца. Захватывающий и динамичный сюжет понравится зрителю любого возраста. Особая фишка спектакля – интермедийный занавес – это и декорация, и фон для проекции. При помощи видеоэкрана артисты балета покажут фокусы и трюки.

Состоится балет 24 октября в 17 часов. Продолжительность балета один час 35 минут с одним антрактом.

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