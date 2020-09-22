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В «Омнибусе» 101-й театральный год открывает «Старший сын»

Культура
Сегодня, 16:42
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Автор: 
Людмила Федорова

Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Челябинская область) в ближайшую субботу, 26 сентября, начинает 101-й театральный сезон.

К сожалению, из-за коронавирусной ситуации старейший на Урале театр остался без торжеств по случаю двух значительных юбилеев – собственного столетия и 70-летия его талантливого руководителя заслуженного работника культуры РФ Александра Сергеевича Романова. Почетный гражданин Златоуста, председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей России он  успешно руководит «Омнибусом» уже сорок лет.

Обещая наверстать все праздники и поздравления в новом сезоне, коллектив театра  и в этот раз  не отступил от своей традиции - 26 сентября  зрителей ждёт премьера. На основной сцене они увидят трагикомедию «Старший сын. Встречи в предместье» по знаменитой пьесе Александра Вампилова.

« Пьеса очень популярна и востребована не только в театрах России. Она  обрела долгую  яркую жизнь на экране, и всегда будет находить отклик в сердцах. Потому что в ее героях, случайно  оказавшихся в сложных, нелепых обстоятельствах,  проявляется самое главное -  человечность, понимание, искренность, доверие», – говорит режиссёр-постановщик заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский.

Об этом  и будут говорить со зрителями заслуженный артист РФ Александр Антонов, артисты Анна Гараева, Александр Якунин, Виктория Фролова, Сергей Репин, Андрей Заварухин, Дмитрий Степанов, Мария Лозунова, Дарья Петрова, Андрей Плакунов.

Над сценографией премьерного спектакля работал художник

Виктор Хлыбов, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель

искусств Башкортостана (г. Уфа), художник по костюмам - Лилия Файзулина.

В среду, 23 сентября, за театральным «круглым столом», посвящённым открытию сезона, вместе с  руководством «Омнибуса» соберутся представители СМИ, учреждений культуры и образования, чтобы поговорить о задачах и планах  предстоящего творческого года театра.

Фото Владимира Накорякова

 

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Автор: 
Людмила Федорова
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Теги
Златоустовский драматический театр Омнибус
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