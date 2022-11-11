11.11.2022
Пять школьных стадионов Челябинска обновили благодаря инициативному бюджетированию
11.11.2022
В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области
11.11.2022
В Златоусте расследуют смертельное падение грузовика на рабочих в траншее
10.11.2022
В Магнитогорском государственном техническом университете сменился руководитель
10.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 ноября (18+)
10.11.2022
В Челябинской области открыта «Горячая линия» по недвижимости для мобилизованных и их семей
В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области
Сегодня в селе Бродокалмак новоселье отмечает Павленковская библиотека
09.11.2022
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
02.11.2022
В Чурилово совершен налет на еще не успевшую открыться новую библиотеку
01.11.2022
В Чурилово подходит к концу строительство библиотеки семейного чтения
05.12.2019
Еще одна библиотека нового поколения откроется в Сатке в рамках нацпроекта
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022