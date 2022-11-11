В особняк переехала одна из старейших библиотек Челябинской области

Сегодня, 11 ноября, в селе Бродокалмак (Челябинская область) начнет свою работу в новом здании Павленковская библиотека. Ей 108 лет, и до настоящего момента она работала в помещении сельсовета, а еще раньше – в амбаре.

За счет бюджетных средств суммой в четыре миллиона рублей библиотека получила собственное здание общей площадью почти триста квадратных метров. Это исторический особняк после реконструкции и капитального ремонта.

Здесь разместились 15 тысяч экземпляров, есть помещения для конференций, круглых столов и творческих встреч.

Звание Павленсковская (в честь книгоиздателя и благотворителя XIX века) библиотека подтверждает на протяжении 18 лет, как сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.