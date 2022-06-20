В Озёрске «Золотой петушок» подвёл итоги народного голосования

В Озерском театре кукол «Золотой петушок» (Озерск, Челябинская область) под занавес юбилейного сезона подвели итоги народного голосования. Зрители выбрали самых понравившихся им персонажей спектаклей и, стало быть, лучших актеров, которые их сыграли на сцене.

«Эта традиция существует в театре уже много лет. В течение всего сезона наши зрители голосуют за персонажей спектаклей, которые им особенно понравились, - рассказывает заведующая литературной частью театра Наталья Светличная. - Для этого в фойе поставлен красивый домик с секретом: у него светятся окошки и петушок клюет зернышки из подсолнуха. После каждого спектакля вокруг домика всегда кипит жизнь. Маленькие и взрослые зрители опускают в него записки с именем понравившегося им героя. Некоторые малыши даже пытаются нарисовать любимого сказочного персонажа. Смешные рисунки и необычные записки мы сохраняем на память. В прошедшем сезоне вновь в фаворитах оказались герои спектакля «Дикие лебеди». Ведущий актёр и заведующий музыкальной частью Сергей Гальперин так убедителен в роли злобного Архиепископа, что дети чаще других его выбирают».

Ерохины

И вот подведены итоги и определены самые популярные сказочные герои, за каждым из которых стоит артист, вкладывающий в роль душу и свой талант. Три награды актерам принес спектакль «Сказка про хитрую Лисичку». Его поставил заслуженный артист России Борис Макаров, художник – Анна Кузнецова (Санкт-Петербург), музыкальное оформление - Сергей Гальперин.

На первом месте - Дмитрий Ерохин (актёр и главный режиссёр) за роль Волка. Второе завоевал Роман Соловьев за роль Деда. Третье место поделили две актрисы: Светлана Трофимова-Ерохина за роль Лисички в «Сказке про хитрую Лисичку» и Екатерина Замула за роль Элизы в романтической сказке «Дикие лебеди» Г.Х. Андерсена. Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист России Борис Макаров, художник - Андрей Степанов, музыкальное оформление – Сергей Гальперин.

На торжестве, посвящённом закрытию сезона, победителям были вручены дипломы. А красочный, золотопёрый Золотой петушок, который вёл церемонию награждения, объявил зрителям о продолжении конкурса в следующем 71-м театральном сезоне.