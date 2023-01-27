В селе Бродокаламак на работу принят хвостатый-полосатый библиотекарь

В селе Бродокалмак (Челябинская область) на работу принят хвостатый-полосатый Яша, он же очаровательный серый кот. И не абы какой, а сын кошки из славной породы мейн-кунов.

Яша просто очарователен. В том, что четвероногий библиотекарь невероятно обаятелен и трогателен, можно убедиться, посмотрев его фотографии, сделанные коллегой-человеком Светланой Брух.

«Знакомьтесь, новый работник: Яков. В родне прослеживается порода. Умный, пока не начитанный. План работы - большой! Надеемся на его работоспособность, потому что даром кормить не собираемся», - поделилась шутливой информацией с читателями библиотекарь Светлана Брух.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, о таком пушистом сотруднике, каким является Яша, работники Павленковской библиотеки села Бродокалмак мечтали с момента переезда в новое здание. Одна из читательниц поделилась, что скоро ее кошка породы мейн-кун принесет потомство. И библиотекари попросили селянку оставить для них одного котенка. Не прошло и двух месяцев, как новый «работник» переселился в храм знаний.

Кота назвали в честь Якова Грачева - первого пионера, комсомольца, именем которого названа улица, где расположена Бродокалмакская библиотека.

Главная рабочая обязанность славного мурлыки - встречать читателей и заряжать их хорошим настроением, то есть теперь посетителям учреждения стала доступна новая (и тоже совершенно бесплатная услуга) - кошкотерапия. Как известно, кошки могут налаживать атмосферу в доме. А кошачье мурлыкание способствует частичному исцелению от некоторых заболеваний. Зарплату полосатый сотрудник получает вкусным кормом, а премии и бонусы – лакомствами от посетителей.

«Приходишь вот так в библиотеку, а тебя встречает кот! Да еще какой - холеный, красивый, а главное – умный! Мало того, что в соцсетях уже пытается сидеть, так еще и к полке за книгой с библиотекарем ходит. Помощник, в общем, растет!»;

«Так интересно видеть кота в библиотеке! Ходит, выбирает книги со мной. Какой умница!» - делятся радостью от общения с котиком читатели.

СПРАВКА

Павленковская библиотека селе Бродокалмак Красноармейского района является одной из старейших в Челябинской области. В 2022-м году учреждение отметило 108-летие со дня своего основания и обрело новый дом, субсидию на приобретение которого в размере свыше четырех миллионов рублей Красноармейскому муниципальному району выделили по региональной государственной программе «Развитие культуры в Челябинской области».

В ходе ремонта в здании создали условия для проведения конференций, круглых столов, встреч, обсуждений.

Здание на улице Грачева, которое теперь является храмом знаний, является культурным наследием Бродокалмака. Его построили в конце 19-го века как дом для сельского священника.

Книжный фонд библиотеки составляет почти 15 тысяч экземпляров.