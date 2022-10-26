В Троицком районе пройдет фестиваль женских ремесел, мужчины допускаются

29 октября в Родниковском Доме культуры Троицкого района пройдет фестиваль женского ремесла «Кружево ремесел». Сотни мастеров декоративно-прикладного творчества будут участвовать в мастер-классах, конкурсах, творческих лабораториях.

«В этом году фестиваль проходит в 11 раз, количество его участников увеличивается, интерес к фестивалю растет, - говорит начальник управления по культуре и спорту администрации Троицкого МР Светлана Глущенко, - радует, что прирост идет за счет молодых участников, которые перенимают у старшего поколения традиционные народные ремесла и продолжают их».

Фестиваль позволяет мастерам, а их в Троицком районе более 150, передавать традиции поясного ткачества, ручного прядения, ковровой вышивки, гончарства, лозоплетения, вязания, изготовления традиционной куклы, резьбы по дереву.

Вход на фестиваль открыт всем, и один из его постоянных участников – Станислав Шундеев, который замечательно вяжет.

В этом году, как рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, темой фестиваля стало столетие образования СССР, а на творческих площадках участникам напомнят техники, распространенные в советское время. Кроме того, состоится кулинарный конкурс «Дружат кухни всей страны», где можно будет попробовать национальные блюда 15 республик СССР.