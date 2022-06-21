В ярком пламени Аркаима родилась Жар-птица

К компании масштабных скульптур Аркаима (Челябинская область) присоединилась гигантская керамическая Жар-птица, обжиг которой завершился прошлой ночью.

Свидетелями яркого, завораживающего зрелища (как известно, на огонь можно смотреть бесконечно) стали свыше четырехсот туристов из разных населенных пунктов.

Создателем волшебной птицы стал Станислав Курамин. Крылатая скульптура - уже третья его работа на Аркаиме. Жар-птица провела в огне 12 часов.

Появление объятой пламенем птицы сопровождалось звуками хомуса - якутского варгана: чтобы представить свое искусство зрителям карнавала, исполнительница - Олена УУТАй - приехала из Якутии.

Как напоминают в региональном минкульте, Жар-птица - уже вторая фигура, установленная в заповеднике в рамках карнавала «Аркаимское солнцестояние». Жар-птицу опередил Созерцатель.

Фото Владимира Здора (пресс-служба заповедника «Аркаим»), видео – заповедника «Аркаим»