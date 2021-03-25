В Заксобрании Челябинской области чествовали работников культуры

Шестьдесят лучших работников культуры Челябинской области были признаны лауреатами премии в сфере культуры и искусства Законодательного Собрания поощрены денежными вознаграждениями и медалями.

Торжественная церемония состоялась 24 марта в региональном парламенте.

«Сейчас культура становится приоритетом всех уровней власти: и правительства, и Заксобрания, и министерства культуры. Мы все понимаем, что именно культура, как и красота, спасет мир. Самое главное – мы должны ее использовать в воспитании подрастающего поколения. Это будущее Российской Федерации. Вы отвечаете за то, чтобы наша молодежь была воспитанная, культурная и продолжала традиции и деятельность старших поколений», – обратился к лауреатам премии председатель областного парламента Владимир Мякуш.

Среди лауреатов премии были музыканты, писатели, художники, работники клубов и библиотек, хранители музеев и другие талантливые люди Челябинской области.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» художник – искусствовед, член ВТОО «Союз художников России», член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Светлана Бахарева, гости церемонии еще раз смогли увидеть и убедиться, насколько наш регион богат талантливыми людьми.

«Это те люди, без которых наша жизнь утратила бы множество красок, ведь они наполняют нашу жизнь музыкой, театром, изобразительным искусством. Хочется поблагодарить за высокую оценку нашего труда, которая стимулирует на дальнейшие достижения. Важно ощущать, что нас видят и гордятся нашими успехами, так как они – достояние всей Челябинской области», – отметила Светлана Бахарева.

Известная детская поэтесса Нина Пикулева после получения заслуженной награды прочитала работникам культуры свое стихотворение:

Город мой, ты носишь имя редкое:

«Челяби» у тюрков – «Божий дар».

С верой в нас ты создавался предками,

Чтоб никто талант не предавал.

«Уверена, что меня наградили за всю жизнь. Я всю ее посвящаю детям, литературе и культуре. И это мой девиз – культура должна быть на первом месте. Мы видим ее везде», – поделилась с корреспондентом «УПИ» Нина Пикулева.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин также сказал слова благодарности своим коллегам и подчеркнул, что за десять лет многое в этой сфере изменилось в лучшую сторону: «Бюджет культуры вырос с полутора миллиардов до трех с половиной миллиардов благодаря нашим законодателям. Сейчас мы понимаем, что и заработная плата подросла, что работникам культуры стало легче. Ушла та безнадега, которая была десять лет назад».

Завершилось церемония совместным исполнением песни на стихотворение Роберта Рождественского «Начало».

Отметим, что премия Законодательного Собрания области работникам культуры вручается уже семнадцать лет подряд. А в 2007 году по инициативе Владимира Мякуша и депутатов Законодательного Собрания Челябинской области Указом президента РФ был учрежден профессиональный праздник – День работника культуры.