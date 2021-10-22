«Вовке из Сороковки» повезло – он победил в серьёзном конкурсе уходящего года

Гастрольный проект «Путешествия Вовки из Сороковки" Озёрского театра кукол «Золотой петушок» (Челябинская область) стал победителем Открытого конкурса социально значимых проектов в 2021 году. Проект осуществляется Общественным советом Госкорпорации Росатом при поддержке Фонда «Соработничество».

Со вчерашнего дня, 21 октября, и по 4 ноября «Вовка из Сороковки» побывает в городах: Сосновый бор, Обнинск и Заречный.

Но этим проектом предусмотрен не только показ спектакля, но и встречи с ветеранами, краеведческие уроки об истории атомной промышленности, которые проведет директор Озёрского театра кукол и руководитель проекта Юлия Клепикова. Она выступит как краевед, автор книги «Наш Озерск от «А до Я», написанной совместно с Галиной Чернецкой и положенной в основу сценария спектакля.

Нет сомнения, что проект найдет теплый отклик у зрителей городов-побратимов. А озерчане и гости города после возвращения с гастролей этого уникального краеведческого спектакля, посмотрев его в театре кукол "Золотой петушок", узнают о своём Озёрске и его истории много нового и интересного.

Постоянный зритель и добрый друг театра кукол Татьяна Крупина написала:

"Вовка! Повезло тебе! Ты в самом лучшем театре поселился! Сейчас о тебе и о нашей Сороковке все узнают! Тебе желаю много аплодисментов, благодарных зрителей и хорошей погоды! Счастливого пути!"