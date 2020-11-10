Выставки «Дебаркадера» и творческие встречи продолжаются

Дизайн-площадка фестиваля «Дебаркадер», открывшегося в Челябинске на площадке Государственного исторического музея Южного Урала, удостоилась самого искреннего и заинтересованного внимания зрителей в этом году. Выставки и мастер-классы привлекли немало зрителей и участников.

«Смотря на эти проекты и видя, как с ними взаимодействуют посетители, гости, мы понимаем, что людям они нравятся и это очень полезная история, - говорит куратор дизайнерской программы Шестого международного фестиваля современного искусства «Дебаркадер» Павел Писклаков. - Каждый раз, когда я делаю дизайн-площадку, я думаю о том, что челябинцы и гости Челябинска должны видеть то же, что и люди в столице и за границей».

Например, в рамках «Дедаркадера2020» состоялась мировая премьера офлайн 11-й Виртуальной биеннале Прага-2020, которая так и не смогла открыться в Чехии в это же время.

С этой и другими фестивальными выставками можно будет познакомиться всем желающим до 17 ноября.

Кроме того, впереди — творческая встреча в формате онлайн с автором выставки «Иштван Орос: графика, плакаты, анаморфозы», известным графиком и мастером оптических иллюзий.

Она состоится 10 ноября в 19:00. Желающих приглашаем в указанное время пройти по ссылке.