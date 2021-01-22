Генерал Ясинский: Мы не допустим, чтобы во время несогласованной акции за Навального пострадали южноуральцы

Юбилейный «Омнибус» отмечает юбилей своего ведущего актёра

Старейший на Урале Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Челябинская область) в марте отметит свой вековой юбилей. А в эти дни коллектив театра тепло чествовал своего старейшего коллегу, для которого нынешний год дважды юбилейный. Заслуженному артисту РФ Юрию Чулошникову исполнилось 75 лет, а в сентябре будет ровно четверть века, как он впервые вышел на сцену «Омнибуса» и сразу был принят и признан зрителями.

За 25 лет, став ведущим актером, он полюбился зрителям своими сценическими героями. И критики, и зрители, единодушно признавая высокое мастерство актёра, отмечали буквально в каждой его роли глубину, органику, правдивость. Творческий диапазон Юрия Чулошникова широк и многообразен. Ему в равной мере подвластны персонажи трагические, гротесковые, комические, роли бытового плана. И даже сыгранные им второстепенные или эпизодические персонажи выделяют его яркую самобытность и надолго запоминаются.

За четверть века в послужной список юбиляра вошли такие роли, как Ревунов-Караулов из «Свадебной феерии» А.Чехова, Жан из «Дамского танго» В. Аслановой, Хозяин из «Очень простой истории» М. Ладо, Сол Бозо из «Дорогой Памелы» Дж. Патрика, Муромский из «Кречинского» А.Сухово-Кобылина, Фемистокл из «Диогена» В. Константинова и Б. Рацера, Тихон Евстигнеев из драмы А.П. Чехова «На большой дороге», Простой человека из «Энергичных людей» В.Шукшина… Это лишь очень небольшая часть из всего созданного артистом в период служения «Омнибусу».

Юрий Хрисанфович известен в Златоусте и как интересный, ищущий художник. В этой не менее важной для него роли на сцене «Омнибуса» им было оформлено семь детских и два взрослых спектакля. Последние десять лет его замечательные картины (пейзажи, портреты) можно увидеть на ежегодной художественной театральной выставке «Грани таланта». Причем, каждый раз он небезуспешно пытается удивить зрителя чем-то новым.

Спектакли с участием ведущего актёра Златоустовского «Омнибуса» были представлены на многих фестивалях. Это подряд на трёх фестивалях театров малых городов России (г. Москва, г. Лысьва), на Всероссийском фестивале «ПостЕфремовское пространство» (г. Москва), на Международном фестивале «Мелиховская весна 2003», на трёх Чеховских фестивалях в Ялте, а также на региональных и областных фестивалях в Челябинске. На многих из них работы Юрия Чулошникова были отмечены дипломами и наградами.

Всегда открытый новым интересным делам, Юрий Хрисанфович снимался в совместных проектах театра и Златоустовского телевидения, посвященных Международному Дню театра, Дню Победы, в проектах «У.Л.И.Ц.А.» и «Пришел солдат с войны».

К юбилею артиста в городском краеведческом музее открылась выставка «Диалог с театром длиною в жизнь», которая продлится до 21 февраля и, несомненно, привлечёт к себе внимание не только любителей театра.

Фото Владимира Накорякова