Юные художники и модельеры из Челябинской области покажут свои эскизы всемирно известному дизайнеру

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Модный Дом IGOR GULYAEV, в рамках всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М» (9+) объявляют старт регионального конкурса «MTS-Fashion» для юных дизайнеров из Челябинской области. Уже 28 апреля Игорь Гуляев, наставник fashion-направления проекта «Поколение М» (9+), проведёт в Челябинске мастер-класс по созданию образов и показ мод, на котором назовёт победителей конкурса.

Принять участие в конкурсе может любой южноуралец в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого нужно нарисовать один или несколько модных эскизов в свободном стиле и загрузить до 23 апреля на сайт проекта «Поколение М» – в разделе конкурсов «MTS-Fashion». Уже 28 апреля Игорь Гуляев проведёт встречу с юными художниками и стилистами Челябинска в Международном институте дизайна и сервиса мастер-класс, попасть на него можно по регистрации . На следующий день 29 апреля в 19.00 Игорь Гуляев совместно с молодыми челябинскими модельерами проведёт бесплатный показ коллекций в ледовой арене «Трактор». Для участия в шоу необходимо зарегистрироваться и получить электронный пригласительный билет. Проект пройдет при информационной поддержке Челябинского регионального отделения Российского движения школьников.

«Современные тинэйджеры невероятно смелые и хочется помочь им найти себя, сложить свой «кубик Рубика» в голове. Совсем скоро мы сможем поработать с челябинскими дизайнерами и участниками конкурса «Поколение М». У нас будет возможность не только встретиться и пообщаться, но и поработать вместе. Молодые дизайнеры из Челябинска смогут поучаствовать в создании профессионального показа, представить свои коллекции широкой аудитории, поработать на подиуме и побывать за кулисами модного показа, перенять опыт работы нашей команды», – отметил дизайнер Игорь Гуляев.

Для того, чтобы лучше подготовиться к конкурсу и встрече с Игорем Гуляевым, южноуральские подростки могут бесплатно посмотреть мастер-классы от ведущих дизайнеров: Игоря Гуляева, Даши Гаузер, Юлии Далакян и Вячеслава Зайцева на сайте проекта «Поколение М». Все загруженные эскизы также примут участие в федеральном конкурсе дизайнеров, который продлится до 31 мая, и поборются за главные призы проекта – стажировку в лучших домах моды страны.

В прошлых сезонах проекта «Поколение М» победители конкурсов «MTS-Fashion» получили право пройти стажировки у мэтра российской моды в Модном доме дизайнера Игоря Гуляева, известного российского кутюрье Юлии Далакян, а также побывали на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Участники проекта также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на 69 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. «Поколение М» стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О Модном Доме IGOR GULYAEV

Игорь Гуляев - дизайнер одежды с мировым именем, лауреат многочисленных премий, в том числе «Дизайнер года», «Лучший меховой дизайнер», «Международный прорыв», «Лучший Меховой Бренд», «Русское имя мехового кутюра». Его работы украшают гардеробы таких мировых и российских знаменитостей, как Уитни Хьюстон, Орнелла Мути, Монсеррат Кабалье, Лара Фабиан, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Валерия и многих других.

Модный дом IGOR GULYAEV был основан в 2009 году, когда вышла дебютная коллекция дизайнера. Первый же показ вызвал большой резонанс, международные издания стали называть кутюрье новатором в сфере меховой моды. Сегодня модный дом базируется в Санкт-Петербурге и Москве