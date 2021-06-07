Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева

Жители Саткинского района и всей Челябинской области получили уникальную возможность обучиться актерскому мастерству у заслуженного артиста России, художественного руководителя театра Эстрады имени Аркадия Райкина Юрия Гальцева.

Об этом написал глава района Александр Глазьев на своей официальной странице в Инстаграм.

Поступить на курс известного мастера можно будет, не выезжая за пределы региона.

Образовательный проект был запущен в минувшую пятницу, четвертого июня, после концерта артиста в саткинском дворце культуры «Строитель».

Сегодня, седьмого июня, открыт набор в театральную студию, руководить которой будет Юрий Гальцев. Актерскому мастерству у знаменитого артиста сможет поучиться любой южноуралец в возрасте до 35 лет.

У главы уточнили с какого возраста можно будет принимать участие в этом проекте. «С любого», - ответил Глазьев.

«Программа предусматривает обучение курсу актерского мастерства, сценической речи, классическому и современному джазовому танцу, вокалу, курсу по истории театра, пантомиме, клоунаде, оригинальному жанру», - поделился Александр Глазьев.

Желающим пройти обучение в театральной мастерской Гальцева предстоит пройти отбор в три этапа. «Обучение будет проходить сессионно, как в любом другом профессиональном учреждении образования», - уточнил глава.

В мэрии отметили, Юрий Гальцев за свою многолетнюю творческую жизнь стал проводником на сцену для множества успешных молодых артистов и собрал команду профессионалов, которые готовы поделиться своим опытом и воспитать в регионе поколение молодежи, которой не чужд театр.