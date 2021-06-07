07.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня
07.06.2021
Афиша мероприятий учреждений культуры на восьмое июня
07.06.2021
Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области
07.06.2021
Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева
07.06.2021
Цветочное оформление Курчатовского района Челябинска завершат к середине июня
07.06.2021
Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка
Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021
Провалы Челябинска
02.06.2021