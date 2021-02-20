Жителей Челябинска приглашают поучаствовать в конкурсе «Песня города»

Центр культурно-информационной деятельности Челябинска с 16 февраля по 12 сентября проводит открытый региональный конкурс «Песня города».
Его основной целью является поддержка музыкального творчества, композиторов, поэтов и исполнителей в Челябинске и области.
Участниками конкурса могут стать как профессиональные, так и самодеятельные авторы (композиторы, музыканты, поэты) и исполнители песен.
Как сообщает управление культуры южноуральской столицы, авторы могут самостоятельно исполнить свои произведения или привлечь солистов, вокальные, хоровые и инструментальные коллективы.
Исполнителю, подающему заявку на участие в конкурсе, необходимо получить письменное согласие на использование песни у автора. Возраст участников не ограничен.
На конкурс принимаются песни любых жанров и направлений, соответствующие следующим темам: «В ритме города» – тема посвящена городу (населенному пункту) в Челябинской области, который особенно дорог автору, а также формированию патриотических чувств и любви к малой родине, Юному Уралу; «В ритме сердца» – тема посвящена творческим вдохновениям, эмоциям и впечатлениям (свободная тема).
Продолжительность песни должна составлять не более пяти минут. Заявки и песни необходимо прислать организаторам до 13 мая.
Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – с 16 февраля по 13 мая – прием конкурсных материалов: заявка, песня (фонограмма «плюс»), текст песни. Конкурсные материалы принимаются по адресу: Челябинск, Елькина, 45, МБУК «ЦКИД» или по электронной почте: pgoroda@bk.ru (предоставляется скан-копия заполненной заявки с подписью участника, автора). Контактный телефон: 8 (351) 266-05-99.
2 этап (первый отборочный тур) – с 17 по 19 мая – заочное прослушивание участников конкурса.
3 этап (второй отборочный тур) – место, дата и время будут сообщены организаторами дополнительно – очное прослушивание участников конкурса. Песни конкурсантов оценивает жюри. Исполнение песни происходит вживую (фонограмма «минус» – без вокала). По результатам второго отборочного тура жюри формирует список участников и финалистов, которые примут участие в Гала-концерте.
4 этап – место, дата и время будут сообщены организаторами дополнительно – Гала-концерт и награждение финалистов конкурса в рамках празднования Дня города Челябинска.
В этапах проведения конкурса (сроки и место проведения) возможны изменения.
Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте управления культуры Челябинска.