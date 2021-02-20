В Челябинске машина инкассаторов столкнулась с маршруткой

Челябинца объявили в розыск за убийство молодой девушки

В Челябинской области вновь выросло число пациентов, умерших от COVID-19

Суд отправил в колонию поджигателя исторического особняка в Челябинске

Челябинцы перевели аферистам еще один миллион рублей

Челябинская областная библиотека приглашает к знакомству с раритетными репринтными изданиями

Прокуратура потребовала возбудить дело о поставке оборудования на ЛА «Трактор»

Жителей Челябинска приглашают поучаствовать в конкурсе «Песня города»

Центр культурно-информационной деятельности Челябинска с 16 февраля по 12 сентября проводит открытый региональный конкурс «Песня города».

Его основной целью является поддержка музыкального творчества, композиторов, поэтов и исполнителей в Челябинске и области.

Участниками конкурса могут стать как профессиональные, так и самодеятельные авторы (композиторы, музыканты, поэты) и исполнители песен.

Как сообщает управление культуры южноуральской столицы, авторы могут самостоятельно исполнить свои произведения или привлечь солистов, вокальные, хоровые и инструментальные коллективы.

Исполнителю, подающему заявку на участие в конкурсе, необходимо получить письменное согласие на использование песни у автора. Возраст участников не ограничен.

На конкурс принимаются песни любых жанров и направлений, соответствующие следующим темам: «В ритме города» – тема посвящена городу (населенному пункту) в Челябинской области, который особенно дорог автору, а также формированию патриотических чувств и любви к малой родине, Юному Уралу; «В ритме сердца» – тема посвящена творческим вдохновениям, эмоциям и впечатлениям (свободная тема).

Продолжительность песни должна составлять не более пяти минут. Заявки и песни необходимо прислать организаторам до 13 мая.

Конкурс проводится в четыре этапа:

1 этап – с 16 февраля по 13 мая – прием конкурсных материалов: заявка, песня (фонограмма «плюс»), текст песни. Конкурсные материалы принимаются по адресу: Челябинск, Елькина, 45, МБУК «ЦКИД» или по электронной почте: pgoroda@bk.ru (предоставляется скан-копия заполненной заявки с подписью участника, автора). Контактный телефон: 8 (351) 266-05-99.

2 этап (первый отборочный тур) – с 17 по 19 мая – заочное прослушивание участников конкурса.

3 этап (второй отборочный тур) – место, дата и время будут сообщены организаторами дополнительно – очное прослушивание участников конкурса. Песни конкурсантов оценивает жюри. Исполнение песни происходит вживую (фонограмма «минус» – без вокала). По результатам второго отборочного тура жюри формирует список участников и финалистов, которые примут участие в Гала-концерте.

4 этап – место, дата и время будут сообщены организаторами дополнительно – Гала-концерт и награждение финалистов конкурса в рамках празднования Дня города Челябинска.

В этапах проведения конкурса (сроки и место проведения) возможны изменения.

Информация об изменениях будет размещена на официальном сайте управления культуры Челябинска.