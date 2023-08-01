Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале «ЭФиР74»

Челябинский областной киноцентр имени Сергея Герасимова открыл прием заявок на фестиваль экологических фильмов и рекламы «ЭФиР74», который проводится уже в 11 раз и является одним из крупнейших экофестивалей страны.

Принять участие в ярком культурном событии могут авторские коллективы (муниципальные и частные кино-, теле- и анимационные студии) и индивидуальные авторы из всех стран.

Приоритетные тематические направления конкурсных работ – формирование экологической культуры, ответственное отношение к природе, раздельный сбор вторсырья и реализованные экологические проекты.

Однако, отмечают в оргкомитете фестиваля, не стоит воспринимать тему экологии буквально.

«Мы предлагаем участникам посмотреть на экологическую проблематику шире, ведь экология – это не только выбросы в атмосферу и сбор батареек. Мы также принимаем работы, которые рассказывают о флоре и фауне родного края, о взаимодействии человека и окружающей среды, повествуют об интересных героях, живущих на лоне природы. Форматы и жанры могут быть любыми», – пояснил директор киноцентра имени Сергея Герасимова, председатель жюри фестиваля Юрий Сычев.

В этом году конкурс пройдет в двух категориях – профессионалы и любители. В каждой категории победителей определят в пяти номинациях: игровой фильм, неигровой фильм, анимационный фильм, социальная реклама, телевизионный формат (сюжет, репортаж, телепрограмма). Все победители получат денежные призы в размере 40 тысяч рублей.

Конкурсные заявки принимаются на официальном сайте фестиваля и на платформе «FilmFreeway» до 30 сентября 2023 года. Закрытие фестиваля, показ лучших работ и оглашение победителей состоится в Челябинске 20 октября.

СПРАВКА

Фестиваль «ЭФиР74» учрежден министерством экологии Челябинской области в 2013 году. Прошлый год стал рекордным в отношении количества поступивших заявок – свои фильмы, анимацию и социальную рекламу прислали 740 режиссеров из 78 стран мира. Из них в шорт-лист вошла 31 работа из России, Ирана, Нигерии, Индии, США, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.