7 ноября – праздник рожденных в СССР

Сегодня – день цвета революционного кумача для тех, кто родился в СССР. 7 ноября страна отмечала праздник Октябрьской революции. По этому поводу в больших и малых городах проходили демонстрации с участием школьников и коллективов предприятий.

Каким был этот праздник, напомнил сегодня челябинский журналист Сергей Белковский.

«День 7 ноября - красный день календаря. Эти слова знал каждый советский школьник с детства. Снимки того дня - фото из семейного архива Сергея Берзина и Светланы Дорониной, на них улица Кирова еще без пешеходной зоны. На демонстрации 7 ноября иногда пролетал снег. Но - как сегодня за окном - снег и гололед не помню».