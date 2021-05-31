Администрация Челябинска выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова

Администрация Челябинска выражает соболезнования родным и близким замечательного южноуральского фотокорреспондента Вячеслава Шишкоедова, ушедшего из жизни ночью 31-го мая в возрасте 72-х лет. Вячеслав Петрович боролся с болезнью весь последний год.

«Более 50 лет он посвятил тому, чтобы запечатлеть для всех нас самое важное и значимое. Его фоторепортажи всегда имели особый смысл, точно передавая происходящие события, а снимки публиковали ведущие СМИ России и зарубежья. Лауреат многочисленных премий, победитель различных конкурсов, он по праву считался одним из ведущих фотожурналистов Челябинской области. Светлая память о Вячеславе Петровиче Шишкоедове останется с нами в его работах на долгие века», - сказали в администрации Челябинска.

Прощание с Вячеславом Шишкоедовым состоится в среду, второго июня.