Администрация Курчатовского района Челябинска поблагодарила трудовые отряды подростков за помощь в благоустройстве

В Курчатовском районе Челябинска наградили лучшие трудовые отряды школьников, которые летом 2021 года помогали благоустраивать и поддерживать чистоту на улицах района.

«В этом году таких подростков было более 150 человек. Старшеклассники с успехом выполнили поставленные задачи, отработав на благо района», - сообщил на аппаратном совещании в понедельник, пятого октября, глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Сергей Васильевич рассказал также о работах по благоустройству и санитарному содержанию территорий района: «Продолжаются работы по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров, шести общественных пространств, проводится уборка урн и несанкционированных навалов мусора. Ежедневно у подрядчиков работает до 15 единиц техники и до 20 человек в бригадах ручного труда».

Администрация района уже начала подготовку к зимнему периоду. В настоящий момент проводятся работы по уборке клумб и цветников.

По программе «Формирование комфортной городской среды» на пешеходной зоне Комсомольского проспекта и пяти дворовых территориях работы полностью завершены.

«Сегодня мы подписываем контракт по аукциону на будущий год по благоустройству пешеходной зоны в продолжение Комсомольского проспекта: от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова», – добавил Сергей Антипов.

По программе реализации инициативных проектов работы завершены на 12-ти дворовых территориях, проводится приемка.

На общественном пространстве по Комсомольскому проспекту 112-А работы выполнены на 70 процентов, срок завершения – 15 октября.

На предстоящей неделе, как рассказал Сергей Антипов, планируется установка малых архитектурных форм.